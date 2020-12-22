Хилькевич пожаловалась на драки в семье из-за ревности

Анна Хилькевич воспитывает двух дочерей. Разница в возрасте у девочек – три года. Артистка с супругом надеялись, что сестренки будут дружить, но пока между ними царит вражда.
"У девочек идёт сейчас непростой период: они начали сильно ревновать родителей друг к другу", – пожаловалась Анна Хилькевич. По ее словам, малышки все время соревнуются – и дело частенько доходит до рукоприкладства.
Звезда призналась, что они с мужем не знают, как остановить этот процесс. Разговоры и увещевания не помогают.
Анна Хилькевич также консультировалась с психологами. Они утверждают, что ругать детей за ссоры и даже драки нельзя – нужно объяснять и больше уделять внимание жертве ситуации.
В итоге актриса и ее супруг решили поставить эксперимент. Когда происходит очередной инцидент, то пострадавший получает, к примеру, конфету. Знаменитость выразила надежду, что это не доведёт до мазохизма и провокаций.
Напомним, старшая дочь Анны Хилькевич Арианна родилась в 2015 году. Ее младшей сестренке сейчас два года.
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