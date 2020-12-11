"У меня начинается паника": Хилькевич обмазали отвратительной желтой жижей

Звезда сериала "Универ" призналась, что обожает свою работу. На съемочной площадке с Анной Хилькевич порой происходят невероятные вещи.

Актриса показала, как ее обмазывают какой-то желтой жижей. Лицо, плечи и грудь Анны Хилькевич зачем-то покрыли странным составом.

"Знаю, я выгляжу как огромное мороженое, или как человек, который не знает стопа в альгинатных масках, или как будто у меня разорвался огромный пузырь баблгам прямо на лицо", – написала Хилькевич под снимком в "Инстаграм". Актриса рассказала также, что испытывает приступ клаустрофобии каждый раз, когда ей делают пластический грим.

Происходящее на фото вызвало вопросы у подписчиков Хилькевич. Прояснить ситуацию Анна не захотела.

"А для чего это?)", "У меня от одного вида приступ паники 😁", "Я вначале подумала, что это бюст Ленина🤭)))", "Я задыхаюсь от одной только фотографии", "Выглядит ужасно🤦‍♀️даже у меня начинается паника,😖только от просмотра, а не то что бы я там оказалась.....😮🙀(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отмечали комментаторы.

Отметим, что Анна Хилькевич сейчас снимается в новых эпизодах сериала "Универ. 10 лет спустя". Работа над проектом началась еще в августе. Над проектом также трудятся Арарат Кещян, Станислав Ярушин, Настасья Самбурская. Последняя опубликовала в личном микроблоге снимки с площадки. На фото звезды ситкома позируют у балетного станка.