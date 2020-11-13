"От аборта отказались": врач озвучил беременной Хилькевич жуткий диагноз

Знаменитость – счастливая мама двух очаровательных дочек. Старшей наследнице актрисы Арианне уже пять лет, а младшей Марии только два года. Анна Хилькевич рассказала, что во время ожидания второго малыша столкнулась с серьезным испытанием.
На 12-й неделе беременности звезда сериала "Универ. Новая общага" отправилась на УЗИ. Знаменитость хотела узнать пол ребенка.
Доктор сообщил, что будет девочка, а затем огорошил знаменитость жутким диагнозом. Врач заподозрил у ребенка Хилькевич синдром Дауна. Медик сообщил, что у малыша слишком маленький нос, а это тревожный сигнал.
"Мой мир рухнул. Мальчик, девочка – все это стало в миг неважным", – призналась звезда сериала "Универ" в личном "Инстаграм".
До смерти перепуганная актриса сдала кровь на анализ. Результат теста пришлось ждать три недели, так как материал для исследования отправили куда-то за рубеж.
Хилькевич и ее мужу тогда казалось, что они застряли в состоянии ожидания на целую вечность. Все это время Анна изучала информацию о синдроме Дауна. О подозрениях медиков супруги решили никому не говорить.
"Но самое главное: мы решили, что, какой бы результат мы ни получили, от аборта мы откажемся", – поведала артистка.
К счастью, опасения врачей не подтвердились. Анна Хилькевич получила отрицательный результат теста. "Но полное успокоение мне пришло, только когда я уже родила", – призналась знаменитость. По словам звезды сериала "Универ. Новая общага", с подобной ситуацией столкнулись несколько ее знакомых. Знаменитость обратилась к медикам и попросила озвучивать диагнозы аккуратнее.
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