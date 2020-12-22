"Дам по роже": Штурм прилюдно влепила смачную оплеуху вдовцу Легкоступовой

Певица и муж покойной Валентины Легкоступовой встретились на шоу "Пусть говорят" Первого канала". Наталья Штурм с кулаками накинулась на яхтсмена Юрия Фирсова.



Юрий Фирсов пришел на программу, чтобы опровергнуть слухи о своей причастности к смерти знаменитой супруги. Он отметил, что прожил с певицей десять месяцев, но это хватило, чтобы узнать ее так, как некоторые люди не узнают друг друга за 20 лет.

По словам мужчины, он сошелся с артисткой тогда, когда у нее ничего не было кроме долгов. Яхтсмен заверил, что обеспечивал возлюбленную и всячески поддерживал. "А теперь меня называют и альфонсом, и мошенником", – пожаловался Фирсов.

Кроме того, яхтсмен признался, что у Валентины Легкоступовой были серьезные проблемы с алкоголем, которые впоследствии якобы и привели к роковому падению в ванной. Но договорить ему так и не удалось из-за набросившейся на него с кулаками Натальи Штурм.

По словам певицы, знакомые исполнительницы хита "Ягода-малина" утверждали, что Юрий Фирсов пытался познакомиться со звездой ради самопиара. 54-летняя звезда не смогла сдержать эмоций. Она возмутилась, что вдовец пиарится на смерти Валентины Легкоступовой.



"Я от всей страны сейчас вам дам по роже", – в гневе заявила Штурм и прописала Фирсову смачную пощечину. Также артистка пообещала в скором времени представить доказательства того, что муж Валентины Легкоступовой – обманщик и лицемер.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. Согласно недавно озвученным результатам экспертизы, у артистки диагностированы такие ушибы, причем не только головы, которые невозможно получить при обычном падении в ванной.

