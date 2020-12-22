Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Вторник
22 декабря
Лента новостей
08:41
"Надеюсь, он ее не морозит!": Всплыли неожиданные факты об Арзамасовой после свадьбы с Авербухом
08:30
"Дам по роже": Штурм прилюдно влепила смачную оплеуху вдовцу Легкоступовой
06:53
"Избалованный ребенок": Пригожин дал смачную пощечину хвастливому Шнурову
04:11
"Какая разница, где будет выгребная яма": Фадеев вынес смертный приговор "Дому-2"
02:19
Оставшаяся без шоу Ивлеева призналась в баснословных тратах
00:31
Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 декабря 2020 года
22:15
Житель Подмосковья организовал в бане нарколабораторию
21:53
В Петербурге на детской площадке избили семью
21:44
Политолог: У режима Лукашенко хватит денег максимум на два года
20:55
Вирусолог о закрытии нарушивших санитарную безопасность компаний в Москве: Нужны самые строгие меры
20:53
Спасли миллион человек: эпидемиологи высоко оценили эффективность ПЦР-тестов
20:52
В Ростове-на-Дону россиянка умерла на улице среди играющих детей
20:03
В Норвегию прибыл российский траулер с трупом на борту
19:57
"Руки фотографу оторвать!": Мельникова напугала неестественным видом
19:56
Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года
19:33
В Петербурге у жилого дома в колодце нашли человеческие останки
18:50
Бывший солист "Отпетых мошенников" заставил дочь пройти ДНК-тест: Не хочу платить алименты
18:41
Москва расширяет масштабы вакцинации от коронавируса
18:24
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле
17:55
"Я жена старенького богатенького дяденьки": звезда сериала "САШАТАНЯ" впервые об отце своего ребенка
17:42
Скрываемая от общественности дочь Чумакова и Ковальчук шокировала страшной правдой
17:31
Перенесшая серьезную операцию дочь Гузеевой показала снимок с бритой головой
17:21
"Прям не знаешь, куда себя засунуть": Бузову приложили за связь с Малышевой
16:58
Звезда сериала "Тайны следствия" оказалась в больнице с разбитой головой
16:46
"Со своей мымрой": бывшая Кержакова вляпалась в отношения с хитрым мужиком
16:46
Актриса театра "Фестиваль" стала жертвой мошенников
16:37
Оперштаб сделал заявление о новых ограничениях из-за мутации коронавируса
16:32
Соседи подозревают убийство: полиция проигнорировала вызов в дом к актрисе Старшенбаум
16:31
Молодая супруга удивила признанием об интимной жизни с Цекало
16:05
В Дмитрове провалившейся под лед лосихе потребовалась помощь спасателей
15:54
"Нужно продать душу дьяволу": фигурист о жестокости Тутберидзе
15:50
Внук впервые показал подаренную Пугачевой роскошную квартиру
15:50
Внебрачный сын заговорил о наследстве Гафта: Был возмущен
15:42
Названы лучшие российские сериалы 2020 года
15:21
В Подмосковье задержали серийного вора-домушника
15:03
Телеканал "Пятница" открестился от "Дома-2" как от прокаженного: Упаси господь
14:59
Подарок к Новому году: названа дата официального развода Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
14:57
Володин: Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией близка к завершению
14:53
"Плетет интриги, сплетничает": Калашникова взвыла из-за бывшей пассии Шаляпина
14:44
Россия прекращает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID-19
14:33
В Кремле высказались о закрытии границ с Великобританией из-за нового штамма COVID-19
14:32
Автор "Ералаша" Борис Грачевский заразился коронавирусом
14:31
Сменившая пол известная актриса показалась в новом облике
14:27
"Мы тебя упустили": жена Газманова отреагировала на свадьбу Авербуха и Арзамасовой
14:23
Малолетнего убийцу отца-алкоголика объявили секс-символом и героем
14:22
Люди ахнули при виде Волочковой без парика
14:19
"Шикарная певица": Бузова замахнулась на хит Шнурова
14:12
"Мне было так стыдно": звезда "Моей прекрасной няни" вынуждена скрываться из-за преступления Ефремова
13:59
"Как же мерзко": сделанная наспех свадьба Арзамасовой и Авербуха вызвала раздражение
13:48
Задумавшие новый проект Меган Маркл и принц Гарри разгневали британцев: Кто им дал деньги?
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это ваша дочь!?": редкий снимок Цымбалюк-Романовской с наследницей вызвал у народа недоумение
Аналитик назвал имя наиболее вероятного преемника Лукашенко
Коронавирус в России: за сутки число заразившихся выросло на 29,3 тысячи
Подросла замена: Дочь Пугачевой стала копией матери и произвела фурор в Сети
"Я уже сказала, как меня похоронить": Дрожжина готовится к смерти после угроз
"Мишка "Сухофрукт" и Наташа "Мать Тереза": вскрылось темное прошлое Цивина и Дрожжиной
Шоу-бизнес

"Дам по роже": Штурм прилюдно влепила смачную оплеуху вдовцу Легкоступовой

Наталья Штурм. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица и муж покойной Валентины Легкоступовой встретились на шоу "Пусть говорят" Первого канала". Наталья Штурм с кулаками накинулась на яхтсмена Юрия Фирсова.
прочитано 367 раз

Юрий Фирсов пришел на программу, чтобы опровергнуть слухи о своей причастности к смерти знаменитой супруги. Он отметил, что прожил с певицей десять месяцев, но это хватило, чтобы узнать ее так, как некоторые люди не узнают друг друга за 20 лет.

ПО ТЕМЕ

"Ее жадность зашкаливает!": вдовец набросился на дочь Легкоступовой из-за наследства

"Мне тяжело": муж покойной Легкоступовой утопает в общественной травле

 Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

По словам мужчины, он сошелся с артисткой тогда, когда у нее ничего не было кроме долгов. Яхтсмен заверил, что обеспечивал возлюбленную и всячески поддерживал. "А теперь меня называют и альфонсом, и мошенником", – пожаловался Фирсов.

Кроме того, яхтсмен признался, что у Валентины Легкоступовой были серьезные проблемы с алкоголем, которые впоследствии якобы и привели к роковому падению в ванной. Но договорить ему так и не удалось из-за набросившейся на него с кулаками Натальи Штурм.

По словам певицы, знакомые исполнительницы хита "Ягода-малина" утверждали, что Юрий Фирсов пытался познакомиться со звездой ради самопиара. 54-летняя звезда не смогла сдержать эмоций. Она возмутилась, что вдовец пиарится на смерти Валентины Легкоступовой.

"Я от всей страны сейчас вам дам по роже", – в гневе заявила Штурм и прописала Фирсову смачную пощечину. Также артистка пообещала в скором времени представить доказательства того, что муж Валентины Легкоступовой – обманщик и лицемер.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. Согласно недавно озвученным результатам экспертизы, у артистки диагностированы такие ушибы, причем не только головы, которые невозможно получить при обычном падении в ванной.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 22 декабря 2020, 08:30 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"С Фирсовым она выглядела счастливой!": подруга детства рассказала о роковом браке Легкоступовой

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Я бы тоже дала по этой наглой, откормленной роже ! Даже очечки нацепил, чтобы выглядеть умнее и честнее.
Гость
Ответить
Кто пиариться, так это Штурм. Вела себя смешно и наиграно.
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог: У режима Лукашенко хватит денег максимум на два года
Эксперт: Лукашенко всегда воевал против России
Лукашенко назвал условия помилования своего соперника Бабарико
Аналитик назвал имя наиболее вероятного преемника Лукашенко

Шоу-бизнес

"Руки фотографу оторвать!": Мельникова напугала неестественным видом
Бывший солист "Отпетых мошенников" заставил дочь пройти ДНК-тест: Не хочу платить алименты
Скрываемая от общественности дочь Чумакова и Ковальчук шокировала страшной правдой
Перенесшая серьезную операцию дочь Гузеевой показала снимок с бритой головой

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Молитесь за меня": заявление исхудавшей донельзя Цой

Что случилось с певицей
Шоу-бизнес

"Плетет интриги, сплетничает": Калашникова взвыла из-за бывшей пассии Шаляпина

У модели начались панические атаки
Шоу-бизнес

"Может сменить фамилию!": Катя Лель поговорила со скрывающей родство дочерью

Певица об отношениях с наследницей
Шоу-бизнес

Задумавшие новый проект Меган Маркл и принц Гарри разгневали британцев: Кто им дал деньги?

Супругов просят остановиться

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2020 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года
У кого есть шанс разбогатеть в 2021 году: прогноз от Василисы Володиной

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле
"Нужно продать душу дьяволу": фигурист о жестокости Тутберидзе
Канделаки считает катастрофой отстранение России от Олимпийских игр
Кокорин покинул Россию в разгар пандемии

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+