"Дам по роже": Штурм прилюдно влепила смачную оплеуху вдовцу Легкоступовой

Юрий Фирсов пришел на программу, чтобы опровергнуть слухи о своей причастности к смерти знаменитой супруги. Он отметил, что прожил с певицей десять месяцев, но это хватило, чтобы узнать ее так, как некоторые люди не узнают друг друга за 20 лет.
По словам мужчины, он сошелся с артисткой тогда, когда у нее ничего не было кроме долгов. Яхтсмен заверил, что обеспечивал возлюбленную и всячески поддерживал. "А теперь меня называют и альфонсом, и мошенником", – пожаловался Фирсов.
Кроме того, яхтсмен признался, что у Валентины Легкоступовой были серьезные проблемы с алкоголем, которые впоследствии якобы и привели к роковому падению в ванной. Но договорить ему так и не удалось из-за набросившейся на него с кулаками Натальи Штурм.
По словам певицы, знакомые исполнительницы хита "Ягода-малина" утверждали, что Юрий Фирсов пытался познакомиться со звездой ради самопиара. 54-летняя звезда не смогла сдержать эмоций. Она возмутилась, что вдовец пиарится на смерти Валентины Легкоступовой.
"Я от всей страны сейчас вам дам по роже", – в гневе заявила Штурм и прописала Фирсову смачную пощечину. Также артистка пообещала в скором времени представить доказательства того, что муж Валентины Легкоступовой – обманщик и лицемер.
Напомним, Валентина Легкоступова умерла в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. Согласно недавно озвученным результатам экспертизы, у артистки диагностированы такие ушибы, причем не только головы, которые невозможно получить при обычном падении в ванной.
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