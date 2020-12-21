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"Ее жадность зашкаливает!": вдовец набросился на дочь Легкоступовой из-за наследства

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова. Фото: пресс-служба
Поклонники Валентины Легкоступовой возмущены тем, что муж после ее смерти подал на наследство. Яхтсмен Юрий Фирсов устал от травли и сделал заявление по этому поводу.
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Мужчина заверил, что ничего лишнего ему не надо, только вернуть свое. По словам вдовца певицы, Следственный комитет России забрал его деньги и отправил в наследственную массу.

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Фирсов сообщил, что собирается вернуть свои деньги, а все остальное отдаст сыну покойной артистки Матвею. Он считает, что дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль может пустить брата по миру. Яхтсмен дал понять, что между родственниками не все гладко.

Вдовец звезды рассказал, что только раз гостил у наследницы супруги. Он заявил, что они с избранницей пришли к Анэтте со своей едой. "Ее жадность зашкаливает!", – поделился Юрий Фирсов.

Смерть знаменитости развязала в ее семье настоящую войну, которой не видно конца. Так, ранее из СМИ стало известно, что яхтсмен в обход двух ее детей заявил свои права на наследство. Якобы он претендует не только на нажитое артисткой имущество – квартиру в Москве и за границей, деньги и украшения, но и хочет получить авторские права на произведения Валентины Легкоступовой.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. Согласно недавно озвученным результатам экспертизы, у артистки диагностированы такие ушибы, причем не только головы, которые невозможно получить при обычном падении в ванной. Именно такую версию выдвинул ее муж Юрий Фирсов во время допроса. Родственники звезды пытаются выяснить, что же на самом деле случилось с певицей.

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Автор: 21 декабря 2020, 13:45 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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