"Мне тяжело": муж покойной Легкоступовой утопает в общественной травле

Еще в августе исполнительницы Валентины Легкоступовой не стало. Артистка скончалась в больничной палате, не успев попрощаться с самими дорогими ей людьми. Она была госпитализирована в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Поговаривают, что именно обожаемый супруг довел ее до ручки.

прочитано 320 раз