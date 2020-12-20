"Мне тяжело": муж покойной Легкоступовой утопает в общественной травле

Несмотря на домыслы и всевозможные слухи, экс-возлюбленный Легкоступовой уже несколько месяцев подряд стойко отбивается от общественных нападок. Из-за смерти звезды возбуждено уголовное дело.
К слову, родная дочь Валентины заявила, что ее мать была запугана супругом, который позволял себе проявлять агрессию. Сам же Юрий Фирсов не находит себе места, ведь он стал настоящим изгоем семьи.
Яхтсмен утверждает, что невиновен, и ему сильно не хватает любой женщины. Сейчас Юрий призвал аудиторию прекратить травлю и попросил "не злоупотреблять" распространением ложной и негативной информации в СМИ.
"Я потерял близкого человека, и уже несколько месяцев живу с этим ощущением. Мне тяжело", – подытожил Фирсов.
Поговаривали, что экс-супруг желал заполучить все нажитое имущество Валентины. Квартира, денежные средства и дорогостоящие украшения должны были перейти в руки яхстмену. Более того, мужчина намерен получить права на авторскую песню Легкоступовой "Ягода-малина" и давать концерты.
Удивительно, но ранее правозащитник заявлял, что Фирсов не имеет никакого морального права для вступления в наследство. Однако это не мешает ему конфликтовать с родственниками покойной жены.
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