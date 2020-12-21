Подарок к Новому году: названа дата официального развода Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Директор Бари Каримовича Вадим Горжанкин в беседе с журналистами рассказал, что пару разведут 25 декабря в 15:00. Заседание состоится в судебном участке мирового судьи №418 в Москве. Помощник отметил, что продюсер пока не предпринимал никаких попыток, чтобы остановить процесс по расторжению брака. "По всей видимости, он настроен развестись", – отметил Горжанкин.
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились в ноябре 2018 года. Почти сразу после свадьбы актриса подарила супругу квартиру в Новой Москве, однако спустя некоторое время решила забрать имущество назад, но не смогла. Как оказалось, артист переписал апартаменты на своего помощника. Звезда обратилась в суд с намерением вернуть жилье, так как посчитала, что ее обманули.
На фоне препирательств, связанных с недвижимостью, Лидия Федосеева-Шукшина решила расторгнуть брак с человеком, который ее предал. Пара уже находилась на стадии развода, когда стало известно, что у Бари Алибасова новый роман.
Продюсер сообщил поклонникам, что его молодая любовница ждет ребенка. Он также заявил о намерении жениться на избраннице. В декабре артиста госпитализировали с передозировкой "Виагры" – вероятно, после забав с новой пассией. Позднее директор заявил, что Бари Алибасов уже давно находится в депрессии и даже говорит о самоубийстве.
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