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Шоу-бизнес

"Меня так часто обманывают": Бузова откровенно об отношениях с Манукяном

Давид Манукян и Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники звездной пары бьют тревогу из-за того, что Ольга Бузова почти перестала публиковать в соцсети совместные фото с возлюбленным. Звезде пришлось объяснить, что же на самом деле происходит.
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По словам ведущей, сейчас у них с рэпером Давой очень напряженный график и, когда они вместе, хотят побыть наедине и откладывают телефоны в сторону. Певица прокомментировала слухи о том, что их с блогером роман – чистой воды пиар.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Когда ты пытаешься что-то сберечь от посторонних глаз, начинают писать какие-то статьи о ссорах, расставаниях", – отметила Ольга Бузова. На самом деле сейчас в ее жизни царит полная гармония и взаимопонимание.

Ольга Бузова призналась, что всегда старается видеть только хорошее в людях. "Именно поэтому меня так часто обманывают, я очень доверчивая", – отметила звезда. Она добавила, что ее часто предавали мужчины, и она боялась нового предательства, познакомившись с Давой.


Отметим, роман Давида Манукяна и звезды начался полтора года назад на съемках клипа "Лайкер". Тогда Ольге Бузовой пришлось скрывать эти отношения, так как она участвовала в шоу, где пыталась построить любовь с другими мужчинами, но после завершения призналась – у нее уже есть любимый. Ходят слухи, что музыкант уже сделал предложение избраннице, правда, оба предпочитают не комментировать это.

Напомним, ранее Давид Манукян признался, что ждет, когда его избранница скажет ему два заветных слова: "Я беременна". Также блогер рассказал о планах на Новый год. По словам возлюбленного певицы, они улетят подальше из России на праздники, чтобы отдохнуть. Известно, что у Ольги Бузовой очень напряженный график. Помимо всего, она снимается в шоу "Ледниковый период" Первого канала.

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Автор: 21 декабря 2020, 11:25 Источник: "АиФ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"День влюбленных": целующихся Бузову и Стоцкую засняли вместе

комментарии

Ответить:

Гость
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Армянину веры нету. Внешний вид у него как у мошенника. Может я ошибаюсь, не знаю. Но НЕ верю ему
Гость
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Дави хитрит ,знает отлично, что детей вместе с Бузовой у них не будет ,подготавливает базы для ухода от неё ,а повод для этого есть ,он же говорил про детей,а их нет вот и имеет полное право уйти от этой женщины ,так оно и будет Дави такой расчетливый, что развести всех ,тием более Бузову нет проблем Сейчас уже обманул сотрудников, с открытием нового дела у него в крови быть обманщиком ,как с недвижимостью был в розыске за огромные долги Подвернулась одинокая дама ,вот она все закрыла УЖ очень хотелось поиметь мужика на отпуск
Гость
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Кто-то усиленно навязывает никчемную Бузову россиянам. Какая кому разница, кто ее обманывал, а кто не обманывал. Ну, неинтересна она никому. Подписчики ее - это дети пубертатного возраста.
Здесь - bit.do/socvyp
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Вы в курсе что каждому россиянину последние 5 лет начисляются соц компенсации и выплаты? Вот даже запустили онлайн сервиc - ссылка выше - для проверки наличия выплат. Я в шоке был, когда увидел что на моем счету дступно к выводу 116тыс рублей. C помощью консультанта на сайте мне далось перевести всю суму себе на карту. Довольный, как слон! s
Гость
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Сделал предложение...Даже мысленно не представляю брачный союз самой тупой женщины в России и доморощенного гомика.И не дай бог они размножатся начнут...
1

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