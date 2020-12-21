"Меня так часто обманывают": Бузова откровенно об отношениях с Манукяном

Поклонники звездной пары бьют тревогу из-за того, что Ольга Бузова почти перестала публиковать в соцсети совместные фото с возлюбленным. Звезде пришлось объяснить, что же на самом деле происходит.

По словам ведущей, сейчас у них с рэпером Давой очень напряженный график и, когда они вместе, хотят побыть наедине и откладывают телефоны в сторону. Певица прокомментировала слухи о том, что их с блогером роман – чистой воды пиар.

"Когда ты пытаешься что-то сберечь от посторонних глаз, начинают писать какие-то статьи о ссорах, расставаниях", – отметила Ольга Бузова. На самом деле сейчас в ее жизни царит полная гармония и взаимопонимание.

Ольга Бузова призналась, что всегда старается видеть только хорошее в людях. "Именно поэтому меня так часто обманывают, я очень доверчивая", – отметила звезда. Она добавила, что ее часто предавали мужчины, и она боялась нового предательства, познакомившись с Давой.

Отметим, роман Давида Манукяна и звезды начался полтора года назад на съемках клипа "Лайкер". Тогда Ольге Бузовой пришлось скрывать эти отношения, так как она участвовала в шоу, где пыталась построить любовь с другими мужчинами, но после завершения призналась – у нее уже есть любимый. Ходят слухи, что музыкант уже сделал предложение избраннице, правда, оба предпочитают не комментировать это.

Напомним, ранее Давид Манукян признался, что ждет, когда его избранница скажет ему два заветных слова: "Я беременна". Также блогер рассказал о планах на Новый год. По словам возлюбленного певицы, они улетят подальше из России на праздники, чтобы отдохнуть. Известно, что у Ольги Бузовой очень напряженный график. Помимо всего, она снимается в шоу "Ледниковый период" Первого канала.

