Любовник увозит Бузову из России

Жених Ольги Бузовой сделал признание. Давид Манукян заявил, что они с поющей ведущей скоро отправляются за границу.

Рэпер решил увезти Ольгу Бузову подальше из нашей страны. При этом возлюбленный Ольги Бузовой понимает, что работать в таком темпе, как это делает его избранница – очень сложная задача.

"На Новый год мы улетаем на Мальдивы", – поделился Давид Манукян. Музыкант добавил, что они обязательно будут пить шампанское и загадывать желания под бой курантов. "Надеюсь, они все сбудутся", – отметил жених звезды.

Последние месяцы выдались очень тяжелыми для Ольги Бузовой. Судя по всему, именно поэтому исполнитель решил подарить своей возлюбленной отдых, во время которого она бы наконец смогла забыть произошедшие с ней напасти. Это и травмы на репетициях шоу "Ледниковый период" Первого канала, и постоянная критика выступлений, болезнь сестры.

Напомним, ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин, являющийся ведущим "Ледникового периода", вступился за Ольгу Бузову. Он считает, что певицу подвергают несправедливым нападкам, упорно игнорируя ее многочисленные и очевидные таланты, а также трудолюбие.

Как писали "Дни.ру", ведущая "Дома-2" до ледового проекта практически не имела опыта катания на коньках. Поэтому освоение новых навыков дается ей непросто. Тем не менее, Ольга Бузова проявляет завидное упорство и силу воли на пути к победе.