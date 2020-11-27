"Беременна": Манукян шокировал признанием о Бузовой

Избранник Ольги Бузовой принял участие в "Вечернем шоу" с аллой Довлатовой на "Русском радио". Дава признался, что хочет ребенка от артистки.

Блогер и музыкант отметил, что певица давно стала его частичкой. По словам Манукяна, он любит телеведущую с каждым днем все больше, и от этого ему становится страшно.

"Я очень хочу от нее детей. Влюбленность у нас давно переросла в любовь. Она моя частичка. Самые желанные слова от нее – "Я беременна", – поделился возлюбленный Ольги Бузовой. Но сейчас девушка занята карьерой. Манукян добавил, что звезда тоже очень хочет ребенка.

Также блогер рассказал, что теледива ревнива. Знаменитость запрещает ему лайкать фотографии других девушек в социальных сетях. "Там сразу убийство", – констатировал Давид Манукян.

Как отметил шоумен, ему крайне непросто бывает уживаться со своей любимой. Ведь Ольга Бузова в жизни очень темпераментна.

Напомним, что Дава и Ольга Бузова вместе уже больше года. Ходили слухи, что они расстались, но это оказалось неправдой. Звезды счастливы вместе. К слову, слухи о беременности ведущей "Дома-2" ходили давно, но так и не подтвердились. Кроме того, в Сети то и дело обсуждают предстоящую возможную свадьбу пары, но пока певица и блогер хранят интригу о том, когда же произойдет это важное событие.

