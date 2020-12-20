Водил по ресторанам и угощал вином: стало известно о тайной связи Гафта и Волочковой

Смерть народного артиста Валентина Гафта стала трагедией для всей страны. Скорбит по актеру, в частности, балерина Анастасия Волочкова, которая была близка с актером.

Валентин Гафт умер 12 декабря в своем доме в Подмосковье. До последних дней рядом с артистом была его супруга Ольга Остроумова. Она заботилась о муже, который в прошлом году перенес инсульт. Однако Анастасия Волочкова ничего хорошего о родных артиста сказать не может.

В передаче "Ты не поверишь!" балерина призналась, что часто беседовала с Гафтом, который жаловался на своих родственников. Мол, близкие нуждались только в его деньгах. Анастасия решила проявить заботу и купить для Валентина Иосифовича ортопедический матрац. Но родные артиста отказались от помощи танцовщицы.

Волочкова познакомилась с Гафтом четыре года назад. Актер сводил балерину в ресторан. Там они выпили по бокалу вина и поняли, что их связывает страсть к театру. Валентин Иосифович даже решил помочь балерине подготовиться к спектаклю "Пришел мужчина к женщине".

Выслушав монолог Анастасии Волочковой, актер ей сделал комплимент. По мнению Валентина Гафта, танцовщица имеет хорошие данные. Так, некоторое время бывшая балерина Большого театра была под покровительством прославленного артиста.