Водил по ресторанам и угощал вином: стало известно о тайной связи Гафта и Волочковой

Валентин Гафт умер 12 декабря в своем доме в Подмосковье. До последних дней рядом с артистом была его супруга Ольга Остроумова. Она заботилась о муже, который в прошлом году перенес инсульт. Однако Анастасия Волочкова ничего хорошего о родных артиста сказать не может.
В передаче "Ты не поверишь!" балерина призналась, что часто беседовала с Гафтом, который жаловался на своих родственников. Мол, близкие нуждались только в его деньгах. Анастасия решила проявить заботу и купить для Валентина Иосифовича ортопедический матрац. Но родные артиста отказались от помощи танцовщицы.
Волочкова познакомилась с Гафтом четыре года назад. Актер сводил балерину в ресторан. Там они выпили по бокалу вина и поняли, что их связывает страсть к театру. Валентин Иосифович даже решил помочь балерине подготовиться к спектаклю "Пришел мужчина к женщине".
Выслушав монолог Анастасии Волочковой, актер ей сделал комплимент. По мнению Валентина Гафта, танцовщица имеет хорошие данные. Так, некоторое время бывшая балерина Большого театра была под покровительством прославленного артиста.
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