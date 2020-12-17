"Был в очень плачевном состоянии": Поргина о последних днях жизни Гафта

Народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря. Он долго страдал болезнью Паркинсона, а недавно у него случился инсульт, от которого актер так и не оправился. Коллеги Гафта говорят, что в последние дни он был очень плох.





прочитано 191 раз