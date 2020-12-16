"Было несколько попыток свести счеты с жизнью": Цискаридзе о трагедии дочери Гафта

Ольга Елисеева была единственной дочерью Валентина Гафта. Артист невероятно любил ее: в детстве всячески заботился о девочке, затем старался дать ей все, о чем можно только мечтать. Он гордился дочерью. В 2002 году случилось страшное: Ольга покончила с собой. Валентин Иосифович был убит горем и несколько лет не выходил на сцену.

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