Звезды рыдали на прощании с Валентином Гафтом

Панихида прошла в театре "Современник", где долгие годы служил Валентин Гафт. Гроб с телом артиста на некоторое время установили на основной сцене, которая всего за несколько мгновений оказалось осыпанной цветами и венками.
Одним из первых почтить память коллеги пришел народный артист России Сергей Гармаш. Он рассказал, что был счастлив работать вместе с Валентином Иосифовичем. Также 62-летний актер отметил: в этом году страна потеряла "могучую кучку" артистов.
Выразить соболезнования близким Гафта также поспешил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Кроме него, утром в театр "Современник" пришли Александр Раппопорт, Станислав Садальский, Елена Яковлева и Александр Розенбаум.
Последний, говоря об ушедших в этом году мэтрах, констатировал: Валентин Иосифович – "индивидуальность из индивидуальностей". Также Александр Яковлевич знает, что этот артист был очень ранимым.
Стоит отметить, что внебрачный сын Гафта не смог прилететь на похороны. Мужчина живет в Бразилии. Из-за ограниченных авиасообщений добраться до России проблематично.
Напомним, Валентин Гафт скончался из-за осложнений, вызванных инсультом. Страшный недуг подкосил здоровье артиста в прошлом году. С тех пор актера часто госпитализировали. Он проходил курсы реабилитации.
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