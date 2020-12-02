"Он не был щедрым": Цымбалюк-Романовская о жизни с Джигарханяном

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что попрощалась с супругом еще три года назад и тогда пережила эту потерю внутри себя. Она уверена: последние годы великого артиста прошли не так, как он хотел. По мнению пианистки, Армен Джигарханян прожил бы дольше, если бы был с ней.

Цымбалюк-Романовская заявила, что ему нужно было оставаться в профессии до конца, а из-за изолированного образа жизни он "сдал". Также она рассказала, что после похорон дочери ему стало тяжело посещать прощания. "Он даже не был на похоронах своей мамы. И говорил, что уже ушедшему человеку не помочь", – поделилась бывшая жена Армена Джигарханяна.

Пианистка сообщила, что никакого счастливого будущего за счета артиста обеспечивать себе не планировала. Восемь лет она жила в однокомнатной квартире: "Таких плохих условий у меня не было до этого никогда! Его квартира на Арбате тоже была запущена и походила на сарай", – поделилась она.

По словам Цымбалюк-Романовской, все обвинения в ее адрес относительно брака по расчету – просто вздор, ведь Армен Джигарханян женился на ней только после 15 лет отношений. "Вы можете 15 лет жить с человеком, которого вы не любите, ради того, что, может быть, когда-то он женится на вас, а может быть, и нет? А я была молода, мне был 21 год", – рассказала она.

Также бывшая супруга Джигарханяна сообщила, что он вовсе не был человеком щедрым. За первые восемь лет она не получила ни одного подарка, а счастлива была лишь потому, что артист был рядом.

