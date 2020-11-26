"Он жив": Цымбалюк-Романовская не собирается идти на кладбище к Джигарханяну

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер 14 ноября на 86-м году жизни. Мэтр кино и театра прожил долгую и достойную жизнь. В последние годы он болел и почти не появлялся на публике. В результате у него отказали почки.
Бывшая супруга Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не была на похоронах актера. Она побоялась негатива в свой адрес и решила поберечься. К тому же, Виталина не хотела видеть Армена Борисовича мертвым.
Она призналась, что ей нужно время, чтобы осознать факт смерти экс-возлюбленного. Пока она не верит в произошедшее, пишет "Вечерняя Москва".
"Пока я не готова посетить кладбище, не могу, не хватает сил. Он жив для меня", – сказала Виталина.
Цымбалюк-Романовская отметила, что Армен Борисович многому научил ее и сделал из нее личность. За это она благодарна великому актеру. Экс-супруга Джигарханяна пообещала, что непременно сходит к нему на кладбище, но когда будет морально готова.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что сын Армена Джигарханяна Степан боится рождения наследников от вероятно замороженной спермы актера.
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