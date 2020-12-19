"Я счастлива": Собчак о закрытии "Дома-2"

Ксения Собчак отреагировала на известие о том, что "Дом-2" закрыли. Экс-ведущая телестройки с теплотой вспоминает период работы на проекте.



В своем инстаграм-аккаунте теледива рассказала, что очень благодарна за появление на экране одному из основателей шоу Валерию Комиссарову. Именно он в свое время настоял на кандидатуре Ксении Собчак.



"Дом-2" закрывают – ушла эпоха! Я счастлива, что пришла туда и счастлива, что вовремя ушла и пошла дальше", – призналась звездная блондинка. Она отметила, что это была ее первая телевизионная работа. Девушка безуспешно ходила на различные кастинги. И ей улыбнулась удача: Ксению собчак взяли ведущей на "Дом-2".

Отметим, Ксения Собчак работала ведущей в "Доме-2" в паре в Ксений Бородиной. И, если вторая до сих пор является бессменной звездой проекта, то Собчак покинула шоу в 2012 году. На смену ее пришла Ольга Бузова, которая ранее находилась на телестройке в качестве участницы.

Напомним, известие о том, что "Дом-2" закрыли, стало шоком для его поклонников и сотрудников. Последний выпуск шоу телезрители смогут увидеть 30 декабря. Директор ТНТ Роман Петренко сообщил, что с появлением большого количества каналов, соцсетей и YouTube реалити-проекту стало трудно конкурировать и отвоевывать внимание зрителей.

Первая серия "Дома-2" вышла на экраны в 2004 году, канал ТНТ транслировал телепроект 16 лет. Ольга Бузова и Ксения Бородина, которые стали частью истории шоу, выразили свое сожаление тем, что телестройку не будут показывать на канале в 2021 году.

