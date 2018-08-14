Развод Таты и Валеры: самую красивую семью "Дома-2" убила реальность

О разводе Таты и Валеры стало известно 12 августа. Блондинка заявила, что у нее с мужем есть серьезные разногласия, которые не позволяют им больше быть вместе. Позже Тата объявила, что Валера умер для нее. В свою очередь мужчина пожаловался, что жена не разрешает ему встречаться с дочерью.

Причина развода не называется. Знакомые пары утверждают, что виной всему финансовые проблемы – Валерий так и не смог найти работу после ухода с "Дома-2".

Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц были одной из самых красивых пар шоу. Они поженились 26 апреля 2017 года. Уже 8 июля в их семье появился ребенок – малышка Бетти.

