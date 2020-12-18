"Угрожали убить его детей!: смертельное ДТП с Ефремова названо постановочным

"8 июня Михаила Ефремова должны были на общем сборе труппы утвердить новым художественным руководителем "Современника" вместо умершей год назад великой Волчек, – рассказал Джигурда "Дни.ру". – Таково было желание большинства в театре. Но кому-то очень не хотелось этого назначения... В итоге там поставили "левого" худрука (Виктор Рыжаков – Прим. ред.), который, увы, убирает из репертуара постановки Галины Борисовны. Это недопустимо!"
"Увы, Миша играет по правилам шакалов, поскольку была угроза убийства его детей, – шокировал заявлением Джигурда. – Поэтому он и стал участником постановочного ДТП – этой провокации против России".
"Я подозреваю, что новый худрук театра может быть причастен к этому постановочному ДТП, – считает Джигурда. – Поэтому все, известные мне, факты я сообщил в письмах президенту страны, Совету Федерации, Минюст и адвокатскую палату. Обратился и в ФСБ с доказательствами невиновности Михаила, там ситуацию держат под контролем".
Напомним, Михаил Ефремов в 1987 году окончил Школу-студию МХАТ и возглавил театр-студию "Современник-2", где играли Никита Высоцкий, Мария Евстигнеева, Вячеслав Невинный-младший, Михаил Горевой.. Студия распалась в 1990-м.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Психоанализ Клавы
В Алкашей вселяются черти
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Аватарки
Домашнее насилие
Конец
Почему столько рекламы на форуме?
Продаем оптом перчатки нитриловые с доставкой до Вашего склада.