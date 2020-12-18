"Угрожали убить его детей!: смертельное ДТП с Ефремова названо постановочным

57-летний актер Михаил Ефремов вечером 8 июня стал виновником аварии на Смоленской площади столицы. Экспертиза установила, что в момент ДТП он был сильно пьян. Водитель грузовика, в который влетел внедорожник звезды, погиб. Несколько месяцев шло следствие, которое подтвердило вину актера и отправило его в колонию на 7, 5 лет. Но Никита Джигурда убежден: все это – плохая постановка.



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