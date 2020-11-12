Бывший муж Бузовой взорвался из-за наглой лжи: Должен молчать в тряпочку!

Некоторое время назад врач футбольного клуба "Локомотив" Никита Карлицкий обвинил Дмитрия Тарасова во лжи ради денег. Якобы футболист лукавил, когда подавал иск к клубу, за который раньше играл.

По словам доктора, когда в последнем матче за "Локо" спортсмен получил травму, руководство предложило реабилитацию. Однако футболист предпочел отправиться на лечение за свои деньги и сделать операцию. Теперь же Дмитрий Тарасов требует от "Локомотива" компенсации. "Человек сидит и врет ради каких-то 10 тысяч евро", – рассказал Никита Карлицкий.

Бывший муж Ольги Бузовой взорвался после обвинений врача. По словам спортсмена, он понимал, что о нем никто не позаботиться лучше, чем он сам, ведь контракт заканчивался. Футболист добавил, что "Локо" было невыгодно отправлять спортсмена на дорогостоящую реабилитацию, поэтому они утверждали, что операция не нужна. Дмитрий Тарасов провел независимые исследования, которые подтвердили необходимость хирургического вмешательства.

Игрок "Рубина" возмущен, что Никита Карлицкий предал огласке его историю болезни. Спортсмен уверен, что это нарушает профессиональную тайну.

"Врач должен молчать в тряпочку!" – уверен футболист.

Дмитрий Тарасов отметил, что больше не хочет развивать это тему, однако пригрозил бывшему другу. Он намекнул, что у него есть определенный компромат на доктора "Локомотива", который готов пустить в ход при необходимости.