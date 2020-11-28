"Все мужчины изменяют": жена Тарасова поделилась личными переживаниями

Многочисленная аудитория долгое время "душила" Костенко из-за сердечных страданий Бузовой. Поговаривали, что Анастасия специально разрушила брак известной телеведущей и увела футболиста.
Несмотря на всю общественную критику, уже несколько лет подряд модели удается сохранить теплые семейные отношения с Дмитрием Тарасов. Девушке даже пришлось в Казань переехать, чтобы поддержать карьерный рост супруга.
Теперь Анастасия стала чаще выходить на связь и общаться с подписчицами. На этот раз ярые фанатки поинтересовались, стоит ли вообще начинать какие-либо отношения, если "все мужчины изменяют".
Костенко не стала вдаваться в подробности, а только порекомендовала не загребать всех представителей сильного пола под одну гребенку. Однако рассуждать о том, что она будет делать, если футболист "Рубина" променяет ее на молодую красавицу, не стала.
Стоит отметить, что супруг Анастасии прославился благодаря подобным похождениям. Якобы, Дмитрий Тарасов изменял, находясь в браке и с первой женой. Напомним, что Ольга Бузова тоже жаловалась на неподобающее поведение футболиста.
Остается только гадать, скрывает ли Костенко подробности из личной жизни. Или же модель верит каждому слову своего суженного?
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