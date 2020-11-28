Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Суббота
28 ноября
Лента новостей
20:08
"Все мужчины изменяют": жена Тарасова поделилась личными переживаниями
18:00
Резко похудевшая Анита Цой вышла в свет
17:59
Взлохмаченная Королева пошла вразнос после измены
17:51
"Смогут избежать уголовной ответственности": Цивин и Дрожжина разрабатывают хитрый план
17:39
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
17:37
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху
17:14
Володина составила гороскоп на 2021 год для россиян
16:57
"Ему одиноко": Ефремову предоставили отдельную камеру в СИЗО
16:53
Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу
16:17
"Надо тысяч пятьсот в месяц": Звезда КВН рассекретила затраты
16:09
Светличная начала писать завещание на больничной койке
15:48
Политолог обнародовал сценарий свержения Лукашенко: Против него выступят силовики
15:30
"Как на минном поле": Миронов откровенно о страшном недуге
15:10
Начальство сжалилось над затравленным Дзюбой после скандала с онанизмом
13:59
Профессор Соловей выразил уверенность в скором уходе Лукашенко: До осени 2021 года
13:38
"Я сильный, ты не справишься": Воля о признающемся в любви Харламову мужчине
13:36
"В каждой бочке затычка": Кожевникова сцепилась с бывшей женой Гогунского
13:29
Стало известно имя нового руководителя театра Романа Виктюка
13:08
Никакой свадьбы: Бузова и ее бойфренд не решились на семейные обязательства
13:04
"Похож на некрасивую бабушку": Диброва закидали камнями за неудачный вид
13:02
Подруга умоляла Ивлееву бросить Элджея
12:41
Достиг дна: Попавший в антирейтинг артистов Меладзе сделал заявление
12:26
Голая Анастасия Волочкова без купальника шокировала публику
12:14
Работала в поле и на ферме: супермодель из Вьетмана выбилась из нищеты и покорила мир
12:08
Лукашенко о разговоре Тихановской с западными кураторами: Перехватили конференцию этих лохушек
11:39
"Не курить и водочку не пить": Иван Краско страдает из-за коронавирусной инфекции
11:31
Дегтярев назвал победивших в "Большой перемене" школьников будущим Хабаровского края
11:24
70-летний Борис Невзоров в третий раз станет отцом
10:58
Раздетая Асмус с бутылкой водки в руках всполошила народ
10:56
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
10:56
В России заговорили о готовности США воевать из-за "Северного потока-2"
10:23
Зарабатывающая миллионы долларов Собчак пожаловалась на повышение налога на 2%
06:51
Спевшаяся со старым другом Кожевникова заговорила о ревности
04:38
Переболевшую ковидом Бородину заподозрили во лжи: Вам следователем надо идти работать!
02:09
Потерявшая ребенка жена Алека Болдуина сообщила о новой беде
00:09
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 ноября 2020 года
23:18
Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года
22:01
"Должна оставаться женщиной!": Зудина спровоцировала горячие споры из-за внешности
22:01
"Что они сделали для нашей страны?": Резник пристыдил жалующихся на безденежье знаменитостей
21:51
Эксперт: У Лукашенко остался один путь – в Союзное государство
21:36
"Дюна" уже не будет прежней: Сенчукову пришибло смертью
21:20
Политолог о планах Лукашенко уйти от власти при новой конституции: Попадет под суд
21:05
Вадиму Казаченко грозит голодная смерть
20:54
Тест: Хорошо ли Вы знаете голливудских звезд
20:51
Пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту Норильска
20:31
В Москве пытавшийся снять проститутку рабочий отдал мошенникам всю зарплату
20:03
Куценко сняли во время страстного поцелуя с известной певицей: Вошел в кураж
19:45
"Не хватало воздуха": Федосеевой-Шукшиной вызвали скорую после видео Алибасова с беременной любовницей
19:41
Жителю Украины ампутировали ноги после укуса паука
19:39
Песков объяснил появление Путина на людях без маски
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Москва настаивает на немедленном начале смены власти в Белоруссии
"Об этом обязательно начнут говорить": Ветлицкая об истинных причинах страшной смерти Джигарханяна
"Сижу на подножных кормах": стало известно о бедственном положении Бориса Щербакова
Зеленскому предложили уйти в отставку в новогоднюю ночь: Сделайте украинцам подарок
Вадиму Казаченко грозит голодная смерть
Украинский дипломат: Приход Байдена дает шанс вернуть Крым
Шоу-бизнес

"Все мужчины изменяют": жена Тарасова поделилась личными переживаниями

Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Костенко часто становится мишенью для всевозможных недоброжелателей. Сначала жена футболиста Дмитрия Тарасова была одной из главных разлучниц российского шоу-бизнеса. Сейчас же молодые поклонницы регулярно обращаются к модели за советом.
прочитано 112 раз

Многочисленная аудитория долгое время "душила" Костенко из-за сердечных страданий Бузовой. Поговаривали, что Анастасия специально разрушила брак известной телеведущей и увела футболиста.

ПО ТЕМЕ

Полуголые Тарасов и Костенко развалились в снегу на лужайке

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Несмотря на всю общественную критику, уже несколько лет подряд модели удается сохранить теплые семейные отношения с Дмитрием Тарасов. Девушке даже пришлось в Казань переехать, чтобы поддержать карьерный рост супруга.

Теперь Анастасия стала чаще выходить на связь и общаться с подписчицами. На этот раз ярые фанатки поинтересовались, стоит ли вообще начинать какие-либо отношения, если "все мужчины изменяют".

Костенко не стала вдаваться в подробности, а только порекомендовала не загребать всех представителей сильного пола под одну гребенку. Однако рассуждать о том, что она будет делать, если футболист "Рубина" променяет ее на молодую красавицу, не стала.

Стоит отметить, что супруг Анастасии прославился благодаря подобным похождениям. Якобы, Дмитрий Тарасов изменял, находясь в браке и с первой женой. Напомним, что Ольга Бузова тоже жаловалась на неподобающее поведение футболиста.

Остается только гадать, скрывает ли Костенко подробности из личной жизни. Или же модель верит каждому слову своего суженного?

Автор: 28 ноября 2020, 20:08 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу
Политолог обнародовал сценарий свержения Лукашенко: Против него выступят силовики
Профессор Соловей выразил уверенность в скором уходе Лукашенко: До осени 2021 года
Лукашенко о разговоре Тихановской с западными кураторами: Перехватили конференцию этих лохушек

Шоу-бизнес

Резко похудевшая Анита Цой вышла в свет
Взлохмаченная Королева пошла вразнос после измены
"Смогут избежать уголовной ответственности": Цивин и Дрожжина разрабатывают хитрый план
"Ему одиноко": Ефремову предоставили отдельную камеру в СИЗО

Проишествия

Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой

Женщина на все готова ради артиста
Политика

Политолог обнародовал сценарий свержения Лукашенко: Против него выступят силовики

Батька очень рискует
Шоу-бизнес

Зарабатывающая миллионы долларов Собчак пожаловалась на повышение налога на 2%

Звезда не хочет расставаться с деньгами
Шоу-бизнес

"Похож на некрасивую бабушку": Диброва закидали камнями за неудачный вид

Артист шокировал ненадлежащим внешним видом

Гороскоп

Володина составила гороскоп на 2021 год для россиян
Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху
Начальство сжалилось над затравленным Дзюбой после скандала с онанизмом
"Пожурил по-отечески": Дзюба о нелегком разговоре с Черчесовым после слива интимного видео

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+