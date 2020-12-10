Истощенный Клуни довел себя до госпитализации

Легендарный актер был госпитализирован с панкреатитом за четыре дня до начала работы над одним из самых ожидаемых проектов – фильмом "Полночное небо". По мнению Джорджа Клуни, его тяжелое состояние связано, главным образом, с тем, что ради роли ему пришлось экстренно похудеть практически на 13 килограммов, и он уделял себе недостаточно внимания в этот период.
Добавим, что скоро состоится премьера нового фильма Джорджа Клуни. Он выступит в качестве режиссера, продюсера и исполнителя главной роли. В фильме он играет большого ученого. Сам артист рассказал, что кинокартина сегодня является для него самым большим проектом, и он не собирается прерывать работу.
Напомним, недавно в эфире артист поверг в шок поклонников, рассказав, что его прекрасная шевелюра – дело его собственных рук. Оказалось, что у него имеется собственная тайна. Незаменимый помощник Джорджа Клуни называется Flowbee и представляет собой машинку для стрижки волос, реклама которой была популярна в 1980-х.
После выхода эфира со звездой сайт продукта рухнул. "Поскольку 2020 год уже не может быть еще более странным, Flowbee скоро станет самым желанным подарком на Рождество. Спасибо, Джордж Клуни", – смеялись поклонники в "Твиттере".
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