Истощенный Клуни довел себя до госпитализации

Казалось бы, всегда здоровый и полный сил актер сообщил о том, что ему пришлось лечь в больницу на несколько дней. Несмотря на прекрасную форму и юношеский блеск в глазах, не стоит забывать, что скоро актер отметит юбилей: в следующем году ему исполнится 60 лет.

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