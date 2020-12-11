Галкину пришлось оправдываться за странные видео с детьми

Муж Аллы Пугачевой рассказал, почему его ролики с Лизой и Гарри обычно получаются темными. Дело в том, что подписчики спросили у Максима Галкина, почему они живут без света – на многих видео с близняшками интерьеры не освещены.
"Спрашивают, где же у нас свет в замке. Вон у нас сколько света!" – показал свой особняк телеведущий. Он пояснил, что в основном снимает ролики с наследниками вечером, когда они приходят из школы. С утра же, под лучами солнца семейное гнездышко шоумена залито светом.
Ведущий регулярно делает экскурсии по своему особняку, показывая комнаты и их оформление. Кроме того, сына и дочку Примадонны он также снимает дома, и зрители могут наблюдать внутреннее пространство жилья.
Напомним, ранее Максим Галкин поделился с поклонниками семейным видео. Юморист подловил жену с детьми в тот момент, когда Алла Пугачева делала Гарри массаж ног. На кадрах мальчик вальяжно лежит на диване, а та нежно разминает ему стопы. Лиза в это время обмахивает брата подушкой.
"Будни падишаха", – прокомментировал свой ролик телеведущий.
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