Побледневший Галкин вызвал оторопь у народа

Пародист часто делится с подписчиками интересными архивными снимками: они пользуются большой популярностью в блоге артиста. Около года назад он решился показать, каким был в самом начале своей карьеры, а затем и неудачные снимки 20-и летней давности. Вчера вечером Максим Галкин возродил традицию.

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