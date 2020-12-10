Побледневший Галкин вызвал оторопь у народа

Артист выложил шесть трогательных снимков, сделанных в его ранние школьные годы. Фотографии сильно выбелены временем, но это делает их только лучше, более настоящими.
"1989 год – 18 марта в моей школе был день 19 века, бал, литературный салон и т.д. На первой фотке я мазурю или полонезю, уже не разберёшь, на второй чего-то играю, на третьей слушаю в цилиндре, на четвёртой наши барышни", – подписал он. Среди фотографий в публикации есть не только снимки детей в этот вечер, но и школьная газета, описывающая программу мероприятия. "Прекрасно было!" – вспомнил Максим Галкин.
Подписчики восторженно отреагировали на пост артиста: "Хорошие фото, а девушки какие все красивые, естественные, все нарядные, любо дорого смотреть", "Тогда возрождались духовные ценности", "Максим, побольше таких кадров! Очень мило и классно". Многие также окунулись в ностальгию по собственным школьным временам.
Большую часть комментариев занимают изумленные возгласы на тему сходства сына Максима Галкина и Аллы Пугачевой с отцом. По мнению поклонников, Гарри растет вылитым папой. К слову, многие считают, что их дочь Лиза очень похожа на Аллу Борисовну.
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