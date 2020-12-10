"Превращусь в легкую добычу": Шепелев раскрыл неожиданный факт о сыне

Отец и сын посещают теннисный корт, где шоумен учит его обращаться с ракеткой. В своем инстаграм-аккаунте Дмитрий Шепелев опубликовал видео, на котором запечатлел успехи ребенка.
Кадры с сыном Жанны Фриске были сняты сильно издалека, но и так видно, что мальчик сильно подрос и повзрослел. Телеведущий не сомневается, что Платона ждет большое будущее. По словам Дмитрия Шепелева, у наследника певицы получается все, за что бы он ни взялся.
"Пройдет еще лет пять, и из "автомата", подающего мячи, я превращусь в "легкую добычу", потому что сын – талантливый мальчик", – похвастался шоумен. Отметим, вместе с ним Дмитрий Шепелев взял с собой в отпуск также свою невесту Екатерину Тулупову, а также ее дочь Ладу.
Напомним, ведущий рассказывал, что познакомился со своей возлюбленной благодаря детям, которые ходили в один детсад. Их знакомство состоялось вскоре после того, как не стало Жанны Фриске.
Как писали "Дни.ру", после смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев поссорился с ее родными. По словам отца артистки, шоумен не дает общаться им с женой с внуком.
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