Собчак прилюдно унизила молодую жену Петросяна

Недавно Татьяна Брухунова обратила внимание на изображение, на котором ее сравнили с черепахой Тортиллой из сказки "Золотой ключик". Супруга Евгения Петросяна, действительно, походит на этого персонажа из-за очков и косынки. "Это очень смешно", – посчитала возлюбленная артиста.
Ксения Собчак, видимо, считает иначе. Увидев публикацию Брухуновой в "Инстаграм", журналистка сделала скриншот и поделилась им в своем телеграм-канале. Телеведущая, не оценив юмор, решила пошутить сама. "Когда уровень юмора "Кривого зеркала" передается половым путем", – написала она.
Собчак сравнила чувство юмора Брухуновой с инфекцией, которую можно подцепить, и таким образом прилюдно унизила девушку. Кроме того, очевидно, что Ксения считает шутки театра Евгения Петросяна несмешными и старомодными.
Напомним, недавно Татьяна Брухунова впервые показала лицо новорожденного сына. Супруга Евгения Петросяна поделилась в "Инстаграм" фотографией с малышом Ваганом. Многим показалось, что мальчик очень похож на своего 75-летнего отца.
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