Молодая жена Петросяна впервые показала лицо новорожденного сына

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова обзавелись наследником весной этого года, но полгода все-таки пытались скрывать радостное событие от общественности. В сентябре юморист впервые опубликовал в "Инстаграм" снимок с новорожденным сыном Ваганом, тем самым подтвердив слухи.
Брухунова тоже стала выкладывать в социальную сеть фотографии с малышом. При этом она предпочитала скрывать лицо сына. Лишь накануне Татьяна обнародовала снимок, на котором запечатлен Ваган лицом к объективу. "Мы в гости!", – сообщила супруга Петросяна под кадром.
Многие интернет-пользователи пришли в восторг от трогательного фото. По мнению некоторых подписчиков, мальчик очень похож на своего 75-летнего отца. Есть и те, кто считает, что у Вагана мамины черты лица. "Какой же хорошенький!", "Пусть растет здоровеньким!", – написали фолловеры.
Напомним, ранее Евгений Петросян в беседе с Вячеславом Манучаровым признался, что не решался вновь стать отцом. Юморист считал, что уже не сможет обзавестись наследником, но Татьяна Брухунова его переубедила. Артист сожалеет, что раньше тратил время только на работу.
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