"Нам нужно держаться вместе": Собчак призналась в своих чувствах Чубайсу

Телеведущая с юмором отнеслась к обновленной должности Чубайса. В личном блоге "Инстаграм" Собчак опубликовала видеоролик, адресованный политической фигуре. Ксения перечислила все заслуги Анатолия и напросилась к нему в друзья, а может быть даже и в жены.
По словам журналистки, единственный человек, переплюнувший ее в количестве негативных комментариев – Чубайс. Собчак перепела всеми известный хит рэпера Гуфа "Ice baby", переименовав свой музыкальный шедевр "Чубайс бэби". Теледива прочитала рэп, призвав политика бросить жену – режиссера и бессменную ведущую телепрограммы "Школа злословия" Авдотью Смирнову.
Ксения добавила, что тоже прекрасно снимает фильмы, обсуждает балерину Анастасию Волочкову и делает селфи на фоне ковра.
"Толечка, мне только один ты нужен, что тут скрывать. У нас, чуть что, виноваты во всем Чубайс и Собчак. Анатолий Борисович, нам нужно держаться вместе", – публично заявила блогерша.
Стоит отметить, что Собчак пошла на крайние меры: она готова сменить фамилию, чтобы угодить политическому деятелю. Сам же Чубайс оценил творчество эпатажной блондинки. Политик даже опубликовал противоречивое видео на своей странице и ответил на все предложения Ксении. Странно, но вместо ядовитого комментария он написал хвалебную оду самому себе. Анатолий назвал себя "красивейшим и умнейшим".
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