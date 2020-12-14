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Шоу-бизнес

"Нам нужно держаться вместе": Собчак призналась в своих чувствах Чубайсу

Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новости о новом назначении экс-главы АО "Роснано" Анатолия Чубайса вызвали общественный резонанс. Оказалось, что не только многочисленная аудитория социальных сетей следит за развитием событий в стране, но и звезды российского шоу-бизнеса не остаются в стороне. К слову, Ксения Собчак даже посвятила музыкальную композицию государственному деятелю.
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Телеведущая с юмором отнеслась к обновленной должности Чубайса. В личном блоге "Инстаграм" Собчак опубликовала видеоролик, адресованный политической фигуре. Ксения перечислила все заслуги Анатолия и напросилась к нему в друзья, а может быть даже и в жены.

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Анатолий Борисович Чубайс председатель правления ОАО "Роснано"

По словам журналистки, единственный человек, переплюнувший ее в количестве негативных комментариев – Чубайс. Собчак перепела всеми известный хит рэпера Гуфа "Ice baby", переименовав свой музыкальный шедевр "Чубайс бэби". Теледива прочитала рэп, призвав политика бросить жену – режиссера и бессменную ведущую телепрограммы "Школа злословия" Авдотью Смирнову.

Ксения добавила, что тоже прекрасно снимает фильмы, обсуждает балерину Анастасию Волочкову и делает селфи на фоне ковра.

"Толечка, мне только один ты нужен, что тут скрывать. У нас, чуть что, виноваты во всем Чубайс и Собчак. Анатолий Борисович, нам нужно держаться вместе", – публично заявила блогерша.

Стоит отметить, что Собчак пошла на крайние меры: она готова сменить фамилию, чтобы угодить политическому деятелю. Сам же Чубайс оценил творчество эпатажной блондинки. Политик даже опубликовал противоречивое видео на своей странице и ответил на все предложения Ксении. Странно, но вместо ядовитого комментария он написал хвалебную оду самому себе. Анатолий назвал себя "красивейшим и умнейшим".

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Автор: 14 декабря 2020, 04:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Жена Чубайса блеснула в "Октябре"

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