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"Был ранимым как ребенок": Остроумова трогательно простилась с Гафтом

Ольга Остроумова. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В театре "Современник" в Москве прошла церемония прощания с Валентином Гафтом. Ольга Остроумова, которая была с актером до конца, трогательно проводила мужа в последний путь.
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Многие коллеги считают, что Ольга Михайловна была тем самым добрым ангелом-хранителем, который поддерживал артиста на протяжении последних 26 лет. По словам Евгения Герасимова, он был очень рад, когда узнал, что Валентин Гафт связал свою жизнь с актрисой.

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 Валентин Иосифович Гафт

Валентин Иосифович Гафт Актер

Как отметил режиссер, знаменитость была человеком необыкновенного внутреннего содержания. "Но когда начинался общаться с ним... он был ранимым как ребенок", – вспоминает коллега.

Ольга Остроумова, стоя у гроба любимого мужа, призналась, что для нее счастье и большая честь прожить бок о бок столько лет. По словам актрисы, она старалась быть для супруга товарищем, другом и защитником. Вдова поблагодарила всех, кто пришел поддержать ее в этот трудный день.

Стоит отметить, что всю церемонию прощания Ольга Остроумова вела себя довольно сдержанно. Она почти не плакала, а также старалась уделить внимание всем друзьям и коллегам, пришедшим проводить Валентина Гафта.

Близкий друг актера Никас Сафронов заявил, что наследство должно остаться вдове. Художник считает, что это будет честно, ведь актриса посвятила всю себя лечению супруга. Последние несколько месяцев артист чувствовал себя неважно – 85-летний Валентин Гафт так и не смог восстановиться после инсульта.

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Автор: 15 декабря 2020, 15:18 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды рыдали на прощании с Валентином Гафтом

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