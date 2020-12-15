"Они обязаны были быть здесь": Лепс в гневе на проигнорировавших похороны Гафта звезд

Попрощаться с народным артистом мечтали очень многие близкие, поклонники и коллеги по цеху. Одним из тех, для кого это было важно, стал Григорий Лепс. Исполнитель долго стоял в очереди, чтобы положить цветы к гробу Валентина Гафта. Он утверждает, что они с Валентином Иосифовичем никогда не были дружны, но всегда общались крайне доброжелательно.
"Я не мог не прийти на прощание, к сожалению, не успеваю поехать на кладбище", – рассказал певец. "Сожалею, что не увидел некоторых наших коллег по цеху, они обязаны были здесь быть, проводить такого артиста. У них, видимо, дела: примерки, грим, ресницы, наряды...", – иронично подчеркнул он.
Напомним, прощальные речи сегодня произнесли многие. Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский сказал, что "мы прощаемся с большим художником, творческой личностью". "Он был талантлив во всем: в творческой карьере, в судьбе, в поэзии. Эхо его судьбы будет еще долго с нами", – упомянул он.
Не смогла сдержать слез актриса Елена Яковлева. "Он творил, жил на сцене, и я завидую себе, что мне удалось просуществовать вместе с ним на сцене. Таких актёров больше никогда не будет!" – закончила она дрожащим голосом.
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