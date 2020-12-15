"Все должно достаться Остроумовой": близкий друг Гафта заговорил о наследстве

Художник больше тридцати лет близко дружил с актером. Знаменитости часто сотрудничали: артист выпустил три книги собственных стихов с иллюстрациями живописца. Этим летом должен был увидеть свет четвертый сборник эпиграмм, но помешала пандемия. Никас Сафронов сожалеет, что Валентин Гафт уже не подержит в руках издание.
В беседе с журналистами художник затронул и тему наследства. По его мнению, все, что осталось после смерти артиста, должно отойти его супруге. Как отметил живописец, Ольга Остроумова сделала многое для того, чтобы поднять мужа на ноги после инсульта.
"Она была с ним до последних дней, отдавала много денег на лечение. Это было бы несправедливо, если бы оно досталось кому-то другому", – считает Никас Сафронов. При этом художник отметил, что в собственности у актера не так уж и много – небольшая квартирка и недорогой автомобиль.
Ольга Остроумова и Валентин Гафт были вместе последние 26 лет. Общих детей у пары не было. Наследницей артиста могла бы стать дочь Оля, которая появилась в браке с балериной Инной Елисеевой. Но 18 лет назад случилась трагедия: девушка наложила на себя руки. Это горе не давала актеру спокойно жить – он до последнего винил себя в том, что слишком мало общался с дочкой.
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