Неузнаваемый Боярский бежал от гроба Гафта

На заднике сцены мелькают пронзительные кадры – Валентин Гафт запечатлен с Галиной Волчек, Олег Табаковым. Теперь они, основатели легендарного "Современника", вместе..
Валентин Гафт служил в этом театре с 1969 года. Отдать последние почести ему пришли многие знаменитости – предприниматель Михаил Куснирович, певец Григорий Лепс, актриса Юлия Рутберг...
Специально из Петербурга приехали музыканты Александр Розенбаум и актер Михаил Боярский. Но если первый всю траурную церемонию сидел на сцене у гроба рядом с вдовой Ольгой Остроумовой и даже выступал, то второго без знаменитой шляпы никто не узнавал. Боярский быстро поднялся на сцену, положил к гробу Гафта букет темных роз, трижды перекрестил, поклонился и быстро, почти бегом, ушел.
Боярский отказался общаться с журналистами, делиться воспоминаниями. То ли спеши, то ли слишком тяжело перенес потеряю друга...
Напомним, Валентин Гафт умер 12 декабря на 86-м году на своей даче. Его похоронят на центральной алле актеров Троекуровского кладбища рядом с актером Сергеем Юрским, режиссером Дмитрием Брусникиным и поэтом Анатолием Поперечным...
Популярные темы форума
Путин не вор
Наглость, высокомерие, тупость
Не встаёт! Помогите!!!
Залетела!!!
Когда хохлы кастрюли снимут?
Отвратительное
Психоанализ Клавы
Трусы
Изменила будущему супругу
В Алкашей вселяются черти