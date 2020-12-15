Почерневшая от горя вдова Гафта ушла в компании Розенбаума во время прощания

Театр принял все необходимые меры по предотвращению распространения угрозы коронавируса: зал разделен на зоны, для прессы выделено отдельное место, а по периметру стоит охрана.
На сцене стоит гроб артиста, на экране за ним транслируются кадры постановок и фильмов с участием Гафта. Все вокруг заставлено траурными венками, в фойе звучат стихи в исполнении легенды. Первым на прощании появляется Сергей Гармаш, затем журналисты видят Александра Розенбаума, Александра Кибовского.
Вдова актера Ольга Остроумова несколько раз подходит к гробу супруга, поправляя цветы. Чуть позже, как сообщает корреспондент "Дни.ру", она резко покидает церемонию в сопровождении Александра Розенбаума.
"Он был парадоксален", – говорит Гармаш. Поддерживает его и Кибовский: "Сегодня мы прощаемся с большим художником, творческой личностью. Он был талантлив во всем: в творческой карьере, в судьбе, в поэзии. Эхо его судьбы будет еще долго с нами". Трогательную речь произносят и Евгений Герасимов, и Игорь Золотовицкий. Последний говорит о том, что он и Олег Табаков "меняли интонацию в театре". "Он – невероятная планета", – считает актер.
Александр Розенбаум называет Валентина Гафта "большим мыслителем, поэтом, уникальным человеком в отношении с людьми, с жизнью". Со слезами на глазах выступает Елена Яковлева: "Он творил, жил на сцене, и я завидую себе, что мне удалось просуществовать вместе с ним на сцене. Таких актёров больше никогда не будет!".
Евгений Герасимов произносит: "Каждая встреча с ним оставила добрую память". На сцену выходит Авангард Леонтьев и говорит об артисте дольше 10 минут. Люди хотят возложить цветы. Леонид Роберман: "Валентин Иосифович, хочу поблагодарить за тот трепет, который я испытывал, находясь рядом с Вами".
Популярные темы форума
Путин не вор
Наглость, высокомерие, тупость
Не встаёт! Помогите!!!
Когда хохлы кастрюли снимут?
Отвратительное
Залетела!!!
Психоанализ Клавы
Изменила будущему супругу
Трусы
В Алкашей вселяются черти