"Таких актеров больше никогда не будет!": Яковлева еле сдерживалась у гроба Гафта

Гроб с телом народного артиста установили на сцене. Рядом с ним – цветы и венки. На экране транслируются кадры спектаклей и фильмов с участием Валентина Гафта. В зале играет тихая музыка, звучат записи его стихотворений.
На церемонии журналисты заметили актрису Елену Яковлеву. По их словам, звезда едва сдерживала слезы возле гроба. "Безумно жаль. Таких актеров больше никогда не будет!", – сказала она.
Артистка заявила, что Гафт жил и творил на сцене. "Я завидую себе, что мне удалось просуществовать вместе с ним на сцене", – приводит слова Яковлевой издание "Дни.ру".
Ранее стало известно, что вдова актера Ольга Остроумова на некоторое время покинула церемонию в компании певца Александра Розенбаума. Позднее она вернулась в зал, прошла мимо гроба и села на свое место.
Напомним, Валентина Гафта не стало 12 декабря. Народный артист умер на 86-м году жизни от последствий инсульта. Похоронят его на аллее актеров Троекуровского кладбища.
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