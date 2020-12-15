"Ночью читал свои стихи": Леонтьев поделился интимными воспоминаниями о Гафте

Люди, близко знакомые с артистом, не с трудом могут сдержать эмоции – сложно поверить в то, что ушла легенда. Елена Яковлева отметила, что таких, как Валентин Гафт, больше никогда не будет.
Коллеги со сцены вспомнили, каким искренним, добрым и щедрым был актер. Авангард Леонтьев рассказал, как в 1969 году Валентин Гафт увидел его в массовке и сказал, что у него большое будущее. "Это такие крылья дает! Такая замечательная щедрость!" – говорит знаменитость.
Также Авангард Леонтьев вспомнил репетиции, во время которых актеры жарко спорили, обменивались опытом. "Как он потрясающе рассказывал Табакову, как будет играть Сатина в "На дне". Он понимал, что значит прыгнуть туда", – отметил коллега Валентина Гафта.
По словам Леонтьева, актер всегда находил подходящие слова и был примером для многих. "Быть камертоном трудно, но невероятное счастье для всех. Он мог сказать на съемке: "Ты медленно играешь". Так и есть. Валя был прав всегда!" – уверен Авангард Николаевич. Вспомнил коллега Валентина Гафта и более интимные моменты.
"Валя был человеком, который нас вел, поощрял. Когда Валечка звонил и ночью читал свои потрясающие стихи... Какие метафоры, парадоксы, талант. Спасибо тебе за все!" – рассказал артист.
Популярные темы форума
Путин не вор
Наглость, высокомерие, тупость
Не встаёт! Помогите!!!
Когда хохлы кастрюли снимут?
Отвратительное
Залетела!!!
Психоанализ Клавы
Изменила будущему супругу
Трусы
В Алкашей вселяются черти