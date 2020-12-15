Похороны Валентина Гафта Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Вторник
15 декабря
Лента новостей
13:22
Обнаружились долги: расставшегося с женой Деревянко спустили с небес на землю
13:00
Названа доля употребляющих алкоголь россиян
12:48
"Эта операция нелегальная!": Темникова решилась на опасную процедуру ради красоты
12:48
"Хорошим поцелуем": 7-летний сын раскрыл Муцениеце тактику убеждения Прилучного
12:47
"Мы достигли дна": осрамившийся Петросян оправдался за страшные слова о Джигарханяне
12:42
Затравленная отвергнутым мужчиной Корикова исчезла
12:41
Как россияне хотят встретить Новый год
12:39
"На три буквы": Ахеджакова у гроба Гафта материлась и хохмила
12:38
"Ночью читал свои стихи": Леонтьев поделился интимными воспоминаниями о Гафте
12:24
Звезды рыдали на прощании с Валентином Гафтом
11:59
России прочат сокращение населения на 21 миллион человек
11:39
Сибирского проктолога осудили на полтора года за лечение "призраков"
11:33
"Таких актеров больше никогда не будет!": Яковлева еле сдерживалась у гроба Гафта
11:23
Число заразившихся COVID-19 в России выросло на 26,6 тысячи
11:12
"Все безголосые лезут на эстраду": Цымбалюк-Романовская запела после смерти Джигарханяна
11:10
Почерневшая от горя вдова Гафта ушла в компании Розенбаума во время прощания
10:58
Звезда "Тайн следствия" Анна Ковальчук: Каждый должен знать свое место, и я его знаю
10:57
Названы самые пьющие регионы России
10:56
"Мы за свои деньги кормим этих выродков": Фадеев жаждет расстрела преступников
10:29
Обиды забыты? Зудиной пришлось сблизиться с Машковым
10:19
Гороскоп для Львов на 2021 год
10:06
Месяц праздничных фото: российские звезды показали свои елки
10:05
Предложение Лукашенко отдать часть полномочий оценили: Люди не дураки
10:00
В мире нарастает конкуренция за рынки сбыта вакцин от коронавируса
09:53
"Рожать мне от него нельзя": эффектная брюнетка высказалась о романе с Аршавиным
09:18
"Это чудовищно": Лазарева влепила смачную пощечину Шепелеву
08:57
"Может стать хуже": эксперты о заморозке цен на продукты в России
08:56
Переломанная Слава обратилась к народу из больницы (видео)
08:56
"Это миллионы": Мария Шукшина о заработках на скандальных ток-шоу
08:44
Политолог: Белорусские силовики передадут Лукашенко в руки народа
06:51
Любовник увозит Бузову из России
04:35
"Это был паршивый год": Джордж Клуни рассказал о неизлечимой болезни сына
02:19
К чему снится корова
00:18
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 декабря 2020 года
22:01
В Самарской области школьник скончался после игры в футбол
22:01
"Какой же страх": Пугачева всполошила россиян видом спросонья
21:50
Почему Лукашенко опасается интеграции с Россией
21:48
В Югре два автомобиля провалились под лед
21:35
В Одинцове задержали серийного грабителя
21:28
Московский медик умер в кабинете у стоматолога
21:21
Названы четыре симптома для госпитализации при коронавирусной инфекции
21:19
Адвокаты оценили законопроект о противодействии клевете в Сети: Сдерживающий фактор для недобросовестных людей
20:42
Народ ахнул при виде Заворотнюк в свадебном платье
20:26
Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года
19:48
В Подмосковье найден мертвым топ-менеджер крупной компании
19:48
"Нельзя нормально нализаться": Ковальчук в компании Костюшкина удивила перекошенным лицом
19:17
Володин поручил пригласить Решетникова в Госдуму
19:10
Проводим коронавирусный год: стало известно о планах Боярского на праздники
18:37
Дочь запросила в СК особый контроль над расследованием смерти Легкоступовой
18:22
Меган Маркл вышла на связь после известия о выкидыше
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Старый лгун": Разъяренный помощник Джигарханяна намерен подать в суд на Петросяна
"Они не могут сделать ничего": Тихановская разочаровалась в европейских лидерах
Беспощадный старик: на мертвого Валентина Гафта вылили ушат помоев
Москва отдаляется от Лукашенко – эксперт
Пришитая к ушам кожа: Долина стала похожа на Моисеева
"Что с лицом?": 71-летняя Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес

"Ночью читал свои стихи": Леонтьев поделился интимными воспоминаниями о Гафте

Авангард Леонтьев. Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
В московском театре "Современник" прошла церемония прощания с Валентином Гафтом. Проститься с актером пришли коллеги, друзья, родные и поклонники.
прочитано 577 раз

Люди, близко знакомые с артистом, не с трудом могут сдержать эмоции – сложно поверить в то, что ушла легенда. Елена Яковлева отметила, что таких, как Валентин Гафт, больше никогда не будет.

ПО ТЕМЕ

"Таких актеров больше никогда не будет!": Яковлева еле сдерживалась у гроба Гафта

Внебрачный сын Гафта из Бразилии не может попасть на похороны отца

 Валентин Иосифович Гафт

Валентин Иосифович Гафт Актер

Коллеги со сцены вспомнили, каким искренним, добрым и щедрым был актер. Авангард Леонтьев рассказал, как в 1969 году Валентин Гафт увидел его в массовке и сказал, что у него большое будущее. "Это такие крылья дает! Такая замечательная щедрость!" – говорит знаменитость.

Также Авангард Леонтьев вспомнил репетиции, во время которых актеры жарко спорили, обменивались опытом. "Как он потрясающе рассказывал Табакову, как будет играть Сатина в "На дне". Он понимал, что значит прыгнуть туда", – отметил коллега Валентина Гафта.

По словам Леонтьева, актер всегда находил подходящие слова и был примером для многих. "Быть камертоном трудно, но невероятное счастье для всех. Он мог сказать на съемке: "Ты медленно играешь". Так и есть. Валя был прав всегда!" – уверен Авангард Николаевич. Вспомнил коллега Валентина Гафта и более интимные моменты.

"Валя был человеком, который нас вел, поощрял. Когда Валечка звонил и ночью читал свои потрясающие стихи... Какие метафоры, парадоксы, талант. Спасибо тебе за все!" – рассказал артист.

Напомним, Валентин Гафт скончался 12 декабря. Актера не стало в возрасте 85 лет, причиной смерти стали последствия инсульта, который случился около года назад.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 15 декабря 2020, 12:38 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Гафт послушал Сухорукова в ГУМе

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Светлая память замечательному артисту!Сыгранные им герои многому научили людей.Пусть покоится с миром.
1

Популярные темы форума

Политика

Предложение Лукашенко отдать часть полномочий оценили: Люди не дураки
Политолог: Трамп начал кампанию по смещению Байдена
Политолог: Белорусские силовики передадут Лукашенко в руки народа
"Они не могут сделать ничего": Тихановская разочаровалась в европейских лидерах

Шоу-бизнес

"На три буквы": Ахеджакова у гроба Гафта материлась и хохмила
"Ночью читал свои стихи": Леонтьев поделился интимными воспоминаниями о Гафте
Звезды рыдали на прощании с Валентином Гафтом
"Таких актеров больше никогда не будет!": Яковлева еле сдерживалась у гроба Гафта

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Таких актеров больше никогда не будет!": Яковлева еле сдерживалась у гроба Гафта

Церемония проходит в "Современнике"
Видео

"Все безголосые лезут на эстраду": Цымбалюк-Романовская запела после смерти Джигарханяна

В Сети появился клип пианистки

Шоу-бизнес

"Эта операция нелегальная!": Темникова решилась на опасную процедуру ради красоты

Певица боролась с заболеванием

Шоу-бизнес

"Мы за свои деньги кормим этих выродков": Фадеев жаждет расстрела преступников

Некоторые заслужили смерть

Гороскоп

Гороскоп для Львов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Губерниев пожевал варежку в прямом эфире: Сказал – сделал
"Я не исключение": Хоркина заговорила о финансовых трудностях вслед за артистами
Ягудин публично унизил Плющенко на льду
"Разрыв пахового кольца": что случилось с Артемом Дзюбой после онанизма

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+