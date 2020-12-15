Похороны Валентина Гафта Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Вторник
15 декабря
Лента новостей
18:02
Поездки Лукашенко по больницам назвали бесполезными: Мнение белорусов не поменять
18:01
Белорусский дипломат: Протестующих поддерживают тысячи чиновников
17:59
"Вместе со мной – уже нет": молодой возлюбленный бросает Бабкину
17:42
Влюбилась с первого взгляда: дочь Боярского потеряла голову от молодого красавца
17:19
Затянутая в корсет Асмус сверкнула грудью
17:16
"Можно влюбиться через десять секунд": известный телеведущий признался в чувствах к Гузеевой
17:14
Политолог рассказал, кто может заменить Лукашенко на посту президента
17:04
Вор похитил у жительницы Наро-Фоминска полмиллиона рублей
17:00
Не спутаешь с гриппом: иммунолог назвал явное отличие коронавируса от других болезней
16:46
Мороз, Михайлова, Маякин, Кулик: премьеры сериалов 2021 года с участием самых популярных актеров
16:42
Безутешная вдова раздала все деньги у могилы Гафта
16:42
"Не находил молоденьких": Деревянко и повисшая на нем жена записали обращение после разрыва
16:29
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на киноконцерт группы "Би-2"
16:24
Забыла отфотошопить? 45-летняя Навка поразила видом без макияжа
16:21
Звезда "Дома-2" встала грудью за изгнанных с проекта Яббарова и Голд
16:20
Тяжелобольного Шакурова срочно госпитализировали
16:18
Пригожин нанес мощный удар Шнурову из-за унижения Валерии
15:57
Семь килограммов: как Ковальчук из "Тайн следствия" сбросила вес за короткий срок
15:54
В Тюмени убийцу полицейского посадили спустя 17 лет после преступления
15:40
Готовится к смерти: Алибасов пишет завещание на имя своей обезьяны
15:32
Регина Тодоренко готовится к полету в космос
15:18
В ВОЗ предупредили о новом виде COVID-19: Более заразен
15:18
"Был ранимым как ребенок": Остроумова трогательно простилась с Гафтом
15:13
"Свидания с мужем мы стали вносить в график": Тодоренко пожаловалась на тяжелую судьбу
15:11
Было бы желание: в Минфине призвали россиян с низким доходом откладывать деньги
15:05
Полиция заинтересовалась Боженой Рынской из-за высказывания о детях
15:01
"Теперь ты встретил настоящую любовь": Успенская прижалась к молодому артисту на публике
14:42
Повторное заражение: известного актера госпитализировали с коронавирусом
14:38
"Они обязаны были быть здесь": Лепс в гневе на проигнорировавших похороны Гафта звезд
14:35
"Каждый завоевывал место": Кобзон поставил третьей жене условие перед вступлением в брак
14:30
"Все должно достаться Остроумовой": близкий друг Гафта заговорил о наследстве
14:30
Молниеносному заживлению перелома у Прилучного дали объяснение
14:27
"Бузова в старости": бывший стилист Пугачевой раскритиковал внешний вид Долиной
14:18
Погибли 11 человек: в Башкирии задержан глава сгоревшего дома престарелых
14:07
Почти не плакала: вдова Остроумова возле гроба Гафта поразила выдержкой
14:01
Неузнаваемый Боярский бежал от гроба Гафта
13:51
Экономист предрек исчезновение масла и сахара из магазинов России
13:50
Шок: Миддлтон снова ждет ребенка
13:36
Появившаяся на публике звезда "Друзей" удивила преображением: минус 10 лет
13:36
Тихановская призвала ЕС отказаться от контактов с Лукашенко и его союзниками
13:35
"Стояла на грани жизни и смерти": соведущая трагически погибшего Колтового оказалась на дне
13:32
"Очень сильная обида": вдове Кобзона рассказали о его изменах
13:22
Обнаружились долги: расставшегося с женой Деревянко спустили с небес на землю
13:00
Названа доля употребляющих алкоголь россиян
12:48
"Эта операция нелегальная!": Темникова решилась на опасную процедуру ради красоты
12:48
"Хорошим поцелуем": 7-летний сын раскрыл Муцениеце тактику убеждения Прилучного
12:47
"Мы достигли дна": осрамившийся Петросян оправдался за страшные слова о Джигарханяне
12:42
Затравленная отвергнутым мужчиной Корикова исчезла
12:41
Как россияне хотят встретить Новый год
12:39
"На три буквы": Ахеджакова у гроба Гафта материлась и хохмила
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Старый лгун": Разъяренный помощник Джигарханяна намерен подать в суд на Петросяна
"Они не могут сделать ничего": Тихановская разочаровалась в европейских лидерах
Политолог: Белорусские силовики передадут Лукашенко в руки народа
"Все безголосые лезут на эстраду": Цымбалюк-Романовская запела после смерти Джигарханяна
"Мы достигли дна": осрамившийся Петросян оправдался за страшные слова о Джигарханяне
Пришитая к ушам кожа: Долина стала похожа на Моисеева
Шоу-бизнес
Безутешная вдова раздала все деньги у могилы Гафта

Безутешная вдова раздала все деньги у могилы Гафта

Фото: Дни.ру
На Троекуровском кладбище Москвы похоронили Валентина Гафта. Его "соседями" на этом престижном кладбище стали актеры Сергей Юрский и режиссер Дмитрий Брусникин. Корреспондент "Дни.ру" тоже бросил горсть земли в могилу прославленного актера театра "Современник".
прочитано 2737 раз

С 1996 года Валентин Гафт был женат на Ольге Остроумовой. Двенадцатилетняя разница в возрасте их никогда не смущала. Они только жили вместе. но и снимались в кино, играли на сцене. На руках у третьей жены в своем загородном доме актер и умер 12 декабря.

ПО ТЕМЕ

Неузнаваемый Боярский бежал от гроба Гафта

"На три буквы": Ахеджакова у гроба Гафта материлась и хохмила

 Валентин Иосифович Гафт

Валентин Иосифович Гафт Актер

Организацию похорон взял на себя театр "Современник", в котором прославленный актер служил с 1969. Все было организовано очень достойно – один лаковый гроб за 300 тысяч чего стоит! Венки от Президента, "Мосфильма", многих столичных театров – Гафт заслужил таких почестей.

Фото: Дни.ру

Вдова актера Ольга Остроумова продолжала принимать по телефону соболезнования и у могилы мужа. Она же первой бросила и горсть земли. А потом достала кошелек и все деньги, которые были – несколько пятитысячных банкнот – отдала тем, кто копал могилу, устанавливал там крест и оформлял холм еловыми ветками.

Фото: Дни.ру

Для многих показалось странным, что на могиле чистокровного еврея поставили православный крест. Но художник Никас Сафронов, который близко дружил с актером, пояснил "Дни.ру", что после трагической гибели дочери в 2202 году Валентин Гафт принял православие и стал очень воцерковленым человеком. Его жена Ольга Остроумова такое стремление мужа всячески приветствовала.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 15 декабря 2020, 16:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды рыдали на прощании с Валентином Гафтом

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Почему Дни ру не сообщили заранее о предстоящей раздаче слоников? Обидно жеж халявщикам-попрошайкам.
Гость
Ответить
Итак, шел 2202 год от Рождества Христова. Гавт што ли к нам из будущего явился, редакция!
Гость
Ответить
Странно,а че заголовок не начинается со слов : "После похорон могила Гафта утонула",теряете хватку....
Гость
Ответить
трагической гибели дочери в 2202 году
Когда те кто пишет начнуть хотя бы перечитывать что написали? Или у вас в издании все работают за бесплатно, потому всегда полоно ошибок и ляпов.
Гость
Ответить
дни ру, когда будете свои тексты проверять....?!!!! дочь умерла в 2202 году...ужас
Гость
Ответить
Не нужно делать фотографии в гробу и выставлять их на всеобщее обозрение!
1

Популярные темы форума

Политика

Тихановская призвала ЕС отказаться от контактов с Лукашенко и его союзниками
Предложение Лукашенко отдать часть полномочий оценили: Люди не дураки
Политолог: Белорусские силовики передадут Лукашенко в руки народа
"Они не могут сделать ничего": Тихановская разочаровалась в европейских лидерах

Шоу-бизнес

Безутешная вдова раздала все деньги у могилы Гафта
Забыла отфотошопить? 45-летняя Навка поразила видом без макияжа
Звезда "Дома-2" встала грудью за изгнанных с проекта Яббарова и Голд
Тяжелобольного Шакурова срочно госпитализировали

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Очень сильная обида": вдове Кобзона рассказали о его изменах

Женщина закрывала глаза на ложь
Шоу-бизнес

Повторное заражение: известного актера госпитализировали с коронавирусом

О состоянии актера не сообщается
Шоу-бизнес

"Ночью читал свои стихи": Леонтьев поделился интимными воспоминаниями о Гафте

Артист почтил память друга
Шоу-бизнес

"Мы достигли дна": осрамившийся Петросян оправдался за страшные слова о Джигарханяне

Его волновала судьба Джигарханяна

Гороскоп

Гороскоп для Львов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Губерниев пожевал варежку в прямом эфире: Сказал – сделал
"Я не исключение": Хоркина заговорила о финансовых трудностях вслед за артистами
Ягудин публично унизил Плющенко на льду
"Разрыв пахового кольца": что случилось с Артемом Дзюбой после онанизма

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+