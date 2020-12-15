Безутешная вдова раздала все деньги у могилы Гафта

С 1996 года Валентин Гафт был женат на Ольге Остроумовой. Двенадцатилетняя разница в возрасте их никогда не смущала. Они только жили вместе. но и снимались в кино, играли на сцене. На руках у третьей жены в своем загородном доме актер и умер 12 декабря.
Организацию похорон взял на себя театр "Современник", в котором прославленный актер служил с 1969. Все было организовано очень достойно – один лаковый гроб за 300 тысяч чего стоит! Венки от Президента, "Мосфильма", многих столичных театров – Гафт заслужил таких почестей.
Вдова актера Ольга Остроумова продолжала принимать по телефону соболезнования и у могилы мужа. Она же первой бросила и горсть земли. А потом достала кошелек и все деньги, которые были – несколько пятитысячных банкнот – отдала тем, кто копал могилу, устанавливал там крест и оформлял холм еловыми ветками.
Для многих показалось странным, что на могиле чистокровного еврея поставили православный крест. Но художник Никас Сафронов, который близко дружил с актером, пояснил "Дни.ру", что после трагической гибели дочери в 2202 году Валентин Гафт принял православие и стал очень воцерковленым человеком. Его жена Ольга Остроумова такое стремление мужа всячески приветствовала.
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