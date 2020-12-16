"Бессовестная! Сделала ему много гадостей!": Сафронов прямо на похоронах плюнул в бывшую жену Гафта

Личная жизнь Валентина Гафта была полной драм, коллизий и перипетий. Первая красавица-жена Елена Изергина, которая работала манекенщицей в Доме моды на Кузнецком мосту, ушла от актера к знаменитому кинокритику, драматургу и ведущему "Кинопанорамы" Далю Орлову. Случайная любовница родила от Валентина Иосифовича сына. А вторая жена – балерина Инна Елисеева – попила, как рассказал Сафронов "Дни.ру", немало крови артисту.
"Его жена была не очень хорошим человеком – причинила Гафту много вреда, сделала ему много гадостей в жизни, – заверил художник, едва отойдя от могилы друга. – Бессовестная, она писала кляузы и письма-доносы, требовала, чтобы его не выпускали, как актера, за границу, мешала общению с дочерью (покончила с собой в 2002 году – Прим. ред.), шантажировала. У него было очень неприятное к ней отношение".
А вот третья жена Валентина Гафта – актриса Ольга Остроумова, с которой артист жил в браке с 1996 года и до конца дней, продлила ему земные годы, по мнению Никаса Сафронова. "Я знаю, сколько Оля платила за хорошие палаты, за хороших врачей, как растворилась в Гафте, – говорит художник. – Она его поддерживала, тянула, все для него делала".
Напомним, 12 декабря на даче в Подмосковье на руках у любящей 73-летней жены 85-летний Валентин Гафт и умер. Похоронили его на Троекуровском кладбище столицы рядом с Сергеем Юрским.
Популярные темы форума
Психоанализ Клавы
В Алкашей вселяются черти
Путин лучший!
Аватарки
Путин молодец! Наклячил хохлов за их тупость, высокомерие, наглость, жадность, не порядочность, лживость и хитрозадость
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Домашнее насилие
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Родители вмешиваются в жизнь детей
Почему столько рекламы на форуме?