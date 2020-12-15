Обиды забыты? Зудиной пришлось сблизиться с Машковым

На Малой Сухаревской площади в Москве появилась скульптурная композиция, посвященная народному артисту СССР Олегу Табакову. На открытии памятника присутствовала вдова актера Марина Зудина и руководитель театра мэтра Владимир Машков.

В шоу "Секрет на миллион" вдова Олега Табакова призналась, что не общается с Владимиром Машковым. Актриса не понимает, почему так произошло. При этом она отметила, что 57-летний артист "строит свой театр", в котором у нее очень мало ролей.

Тем не менее Зудина и Машков были весьма дружелюбны на открытии памятника Олегу Табакову. Актриса даже позировала рядом с художественным руководителем театра ее покойного мужа. И Марина, и Владимир выглядели очень счастливыми, представляя народу скульптурную композицию

Что касается самого памятника, то он весьма необычный. На переднем плане – Олег Павлович вместе со своим самым узнаваемым персонажем Котом Матроскиным, а позади – атом Солнца, символизирующий талант артиста. Скульптуру выполнил народный художник России Александр Рукавишников.

Напомним, ранее Марина Зудина рассказала о завещании Олега Табакова. Актриса не стала скрывать, что покойный муж оставил наследство ей и детям, которых она от него родила. Старшие сын и дочь артиста не были упомянуты в завещании. На то было несколько причин.