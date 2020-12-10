Зудина об изменах мужу: Когда женщине чего-то не хватает, она ищет это на стороне

55-летняя Марина Зудина оправдала свою героиню из сериала "Содержанки". Актриса уверена, что измены женщины – это протест.

Марина Зудина отметила, что в сериале "Содержанки" внимание акцентируется на человеческих взаимоотношениях, а не на сексе. Актриса в какой-то степени оправдывает свою героиню в картине, которая решилась на измены мужу. Таким образом, по мнению Марины, персонаж выражал протест против неверности и невнимания. "Когда женщине чего-то не хватает, она ищет это на стороне", – отметила Зудина.



В свежем интервью знаменитость также призналась, что переживает сложный период. По словам актрисы, настроение в актерской среде сейчас пониженное. Из-за пандемии коронавируса отменяются проекты, замораживаются съемки и спектакли – это накладывает на всех определенный отпечаток. Многие коллеги Марины Зудиной сейчас сидят без работы. Сама артистка пока не потеряла возможность выходить на сцену и периодически появляться в кадре.

"Чтобы не переходить на какие-то антидепрессанты, лучше как-то физически собой заниматься", – рассудила звезда сериала "Содержанки".



Вот уже два года Зудина посещает спортивный клуб. Марина ходит на плавание, занимается на тренажерах. Не так давно звезда "Содержанок" открыла для себя йогу и дыхательные упражнения. Во время весеннего карантина артистка увлеклась психологической литературой.

Марина Зудина не скрывает, что пользуется услугами косметолога. Артистка уверена, что после определенного возраста неприятные омолаживающие процедуры обязательны.

Актриса обладает стройным и подтянутым телом, однако в кадре все же предпочитает не оголяться. В сериале "Содержанки" у Зудиной были пикантные эпизоды, между тем сняты они были, по ее словам, очень корректно. "В сценах, где надо прям раздеваться, я считаю, должны играть более молодые актрисы", – высказалась она.