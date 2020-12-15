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"Рожать мне от него нельзя": эффектная брюнетка высказалась о романе с Аршавиным

Андрей Аршавин. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Слух о романе Андрея Аршавина с девушкой, которая похожа на его экс-супругу Юлию Барановскую, начинает обрастать домыслами. Предполагаемая пассия футболистка решила расставить все точки над i.
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На днях в Сети появились кадры, на которых видно, как Андрей Аршавин на вечеринке друзей проводит время с незнакомкой. Многим показалось, что футболист почти вплотную приблизился к девушке, что свидетельствует о его нежных чувствах к ней. Также пара обнималась.

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Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Экс-супруг Юлии Барановской не спешит комментировать это, в отличие от Татьяны Козырновой, которая и удостоилась внимания спортсмена. Девушка рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что не является возлюбленной Аршавина. Якобы она просто сидела рядом с футболистом, потому что была очень голодна. Он угощал ее бутербродами с икрой.

Козырнова уточнила, что в настоящий момент ни с кем не встречается, и ее сердце свободно. Девушка не исключает, что ее новым избранником может стать Аршавин.

"Исходя из мнения интернет-сообщества ''Халаты и тапки'', рожать мне от него нельзя. Поэтому ему, конечно, придется потрудиться, чтобы покорить мое сердце", – написала Татьяна в "Инстаграм".

Напомним, недавно Андрей Аршавин выиграл суд у Юлии Барановской. В инстанции решили снизить сумму алиментов на трех детей экс-супругов, поскольку футболист стал зарабатывать меньше. Кроме того, в 2017 году у спортсмена родился четвертый ребенок.

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Автор: 15 декабря 2020, 09:53 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальные фото предполагаемой любовницы Андрея Аршавина

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