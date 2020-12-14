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Аршавин скрыл часть доходов назло Барановской: Деньги не были перечислены детям

Аршавин скрыл часть доходов назло Барановской: Деньги не были перечислены детям

Андрей Аршавин. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Судебные тяжбы Юлии Барановской и Андрея Аршавина длятся уже не первый год. Недавно спортсмен смог снизить сумму алиментов на троих детей. У адвоката его бывшей жены есть подозрения, что футболист специально скрыл некоторые доходы.
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По словам Тимура Матвеева, есть все основания полагать, что часть гонораров многодетный отец взял наличными деньгами. Например, не так давно футболист представлял определенный продукт, за что явно получил приличное вознаграждение. Однако данные о работе с рекламодателем и суммы не вошли в налоговую декларацию.

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Также у адвоката Юлии Барановской есть версия, согласно которой Андрей Аршавин получал часть зарплаты в футбольном клубе "Кайрат", что называется, в конвертике. "Эти деньги потом не были перечислены детям", – считает правозащитник.

Напомним, ранее спортсмен выиграл в суде дело об уменьшении алиментов на содержание троих детей от Юлии Барановской. Футболист смог доказать, что его доходы снизились, а значит, он больше не в силах выплачивать прежние суммы. Также в 2017 году у звезды появился четвертый ребенок, который тоже нуждается в материальных вложениях. Все эти обстоятельства позволили футболисту уменьшить алименты на десять процентов.

На прошлой неделе Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной. Пара появилась на дне рождения общей подруги и попала в объективы фотокамер. Весь вечер они провели в объятиях друг друга и выглядели абсолютно счастливыми.

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Автор: 14 декабря 2020, 15:42 Источник: Звезды сошлись ✓ Надежный источник
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