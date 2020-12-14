Аршавин скрыл часть доходов назло Барановской: Деньги не были перечислены детям

Судебные тяжбы Юлии Барановской и Андрея Аршавина длятся уже не первый год. Недавно спортсмен смог снизить сумму алиментов на троих детей. У адвоката его бывшей жены есть подозрения, что футболист специально скрыл некоторые доходы.

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