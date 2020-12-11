Копия Барановская: Аршавин вышел в люди с новой возлюбленной

Несколько дней назад футболист попал на видео к блогеру и светской львице Милане Тюльпановой. Ребята встретились на праздновании дня рождения общей подруги. В момент съемки рядом с Андреем Аршавиным оказалась девушка по имени Татьяна Козырнова – судя по всему, она и есть новая возлюбленная молодого человека. Пара сидела почти вплотную и обнималась, также ребята весь вечер бросали друг на друга нежные взгляды.
Избранница не публикует в личном блоге фотографии со спортсменом, однако накануне поделилась размышлениями о любимом человеке. "Эти глаза знают меня настоящую и принимают такой, какая я есть, со всем спектром моих достоинств и индивидуальных особенностей", – написала брюнетка.
Стоит отметить, что в Сети Татьяну Козырнову уже сравнили с Юлией Барановской. Многие посчитали, что девушки очень похожи: длинные волосы натурального цвета, узкое лицо, светлые глаза.
Напомним, недавно Андрей Аршавин выиграл суд у матери своих троих детей. Спортсмену снизили сумму алиментов на отпрысков, так как уровень его дохода значительно упал, а в 2017 году появился четвертый ребенок. Впрочем, судя по всему, деньги у футболиста все-таки есть. На дне рождения подруги он заявил, что в качестве подарка преподнес "немного бабок".
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
Подросток
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Вам приходилось жить с алкоголиками?
Если мужчина добрый
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.
Вас содержит мужик или вы его?