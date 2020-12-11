Копия Барановская: Аршавин вышел в люди с новой возлюбленной

Андрей Аршавин недавно выиграл суд у матери своих троих детей Юлии Барановской, теперь он будет платить на содержание отпрысков значительно меньше. Вероятно, ему деньги сейчас нужнее, ведь, судя по всему, у спортсмена появилась новая пассия.

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