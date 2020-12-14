Сафронов подавлен известием о смерти

Новость о том, что умер Валентин Гафт, стала ударом для художника. Он почтил память друга, показав поклонникам архивное видео с актером.

Никас Сафронов опубликовал ролик, сделанный в доме артиста. На кадрах Фалентин Гафт прочел стихотворения собственного сочинения, посвятив их художнику.

Смерть товарища больно ударила по знаменитости. Сафронов признался, что ему трудно подобрать слова. "Великий Гафт… Я не знаю, что писать… Я просто не нахожу слов…", – отметил он. Живописец добавил, что пересматривает это видео и вспоминает их дружбу, беседы и совместное творчество.

Напомним, умер Валентин Гафт 12 декабря в возрасте 85 лет. Печальную новость сообщила его супруга Ольга Остроумова. Коллеги легендарного актера почтили память покойного, вспомнив его творчество и общение с ним. Артист страдал в последние годы жизни от перенесенного инсульта и болезни Паркинсона. Пять лет назад звезде пришлось лечь на операцию на сердце. В 2019-м Валентина Гафта частично парализовало, что привело к проблемам с речью.

Отметим, Никас Сафронов дружил и сотрудничал с Гафтом более 25 лет. Валентин Гафт выпустил в 1995 году книгу собственных стихотворений, посвященных картинам живописца. Незадолго до инсульта в 2019 году увидел свет и первый том второй книги стихов артиста на творчество художника.