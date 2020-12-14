Будут особые правила: как пройдет церемония прощания с Гафтом

Валентин Гафт умер в субботу утром, 12 декабря. Смерть наступила из-за осложнений, вызванных инсультом. Актер прожил 85 лет. Последние дни он провел в своем доме в Подмосковье.
Артиста похоронят на Троекуровском кладбище во вторник, 15 декабря. В этот же день в 10:00 состоится церемония прощания с Валентином Иосифовичем в театре "Современник" Несмотря на пандемию коронавируса, прийти на панихиду может любой желающий, однако стоит помнить о действующих в Москве правилах.
Сотрудники театра "Современник" напомнили поклонникам Гафта о мерах предосторожности. На мероприятие необходимо прийти в маске и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию. Действие будет происходить на основной сцене театра.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о наследстве Валентина Гафта. Говорят, вдова актера Ольга Остроумова еще при жизни супруга позаботилась о его имуществе и переписала все на себя. Внебрачный сын артиста Вадим Никитин, который живет в Бразилии, тоже претендует на наследство.
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