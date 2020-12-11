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Шоу-бизнес
Эрнст гонит в шею: Елена Малышева ответила на новость о закрытии шоу

Эрнст гонит в шею: Елена Малышева ответила на новость о закрытии шоу "Жить здорово!"

Елена Малышева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последнее время в Сети все чаще говорят о возможном закрытии программы Первого канала "Жить здорово". Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала слухи.
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Еще летом в Сети говорили, что программа с Еленой Малышевой не приносит доход и ее скоро закроют. Тогда шоу не выходило в эфир уже приличное время. Однако его ведущая Елена Малышева опровергла домыслы, сказав, что с осени эфиры возобновятся. Это оказалось правдой.

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Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Сегодня телезрители снова судачат о том, что могут лишиться любимой передачи, в которой наглядно показывают различные методы оздоровления организма. Елена Малышева снова поспешила успокоить своих фанатов.

"Это неправда, не волнуйтесь!" – приводит ее слова портал "7Дней".

Она отметила, что у передачи на Первом канале есть много завистников и недругов, поэтому в Сети и появляются подобные слухи.

В Сети сразу несколько источников сообщили о том, что Елену Малышеву могут уволить уже совсем скоро. Это якобы связано с низкими рейтингами телепередачи. По данным СМИ, из-за низких доходов Первого канала, Константин Эрнст гонит в шею своих ведущих. Он якобы собирается закрыть также такие передачи, как "Давай поженимся, "Модный приговор" и ряд других.

Напомним, ранее Елена Малышева рассказала, какие последствия ждут людей, переболевших коронавирусом, и что им стоит предпринимать в случае осложнений.

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Автор: 11 декабря 2020, 18:55 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

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