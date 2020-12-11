Эрнст гонит в шею: Елена Малышева ответила на новость о закрытии шоу "Жить здорово!"

Еще летом в Сети говорили, что программа с Еленой Малышевой не приносит доход и ее скоро закроют. Тогда шоу не выходило в эфир уже приличное время. Однако его ведущая Елена Малышева опровергла домыслы, сказав, что с осени эфиры возобновятся. Это оказалось правдой.
Сегодня телезрители снова судачат о том, что могут лишиться любимой передачи, в которой наглядно показывают различные методы оздоровления организма. Елена Малышева снова поспешила успокоить своих фанатов.
"Это неправда, не волнуйтесь!" – приводит ее слова портал "7Дней".
Она отметила, что у передачи на Первом канале есть много завистников и недругов, поэтому в Сети и появляются подобные слухи.
В Сети сразу несколько источников сообщили о том, что Елену Малышеву могут уволить уже совсем скоро. Это якобы связано с низкими рейтингами телепередачи. По данным СМИ, из-за низких доходов Первого канала, Константин Эрнст гонит в шею своих ведущих. Он якобы собирается закрыть также такие передачи, как "Давай поженимся, "Модный приговор" и ряд других.
Напомним, ранее Елена Малышева рассказала, какие последствия ждут людей, переболевших коронавирусом, и что им стоит предпринимать в случае осложнений.
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