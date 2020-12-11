Исхудавшая Стриженова помолодела на глазах

Подписчики достаточно давно заметили, что Екатерина Стриженова серьезно взялась за свою фигуру и, видимо, держит себя в ежовых рукавицах. Накануне в социальной сети артистки появилась новая фотография из студии, привлекшая внимание всех почитателей творчества звезды. На Екатерине темное облегающее платье и синий жакет, выгодно подчеркивающий все изгибы звезды. В публикации она отметила "Первый канал" и шоу "Время покажет".
Напомним, Стриженова уже много лет замужем за журналистом Александром Стриженовым. Недавно многие СМИ и поклонники заподозрили актрису в третьей беременности. Поводом для подобных предположений стала фотография, выложенная Екатериной. На кадрах она надела объемный наряд, а руками предпочла прикрыть живот.
Екатерина Стриженова практически сразу прояснила ситуацию: "Пока нет", – написала она в ответ на десятки вопросов подписчиков. Слово "пока" в комментарии телеведущей вызвало новую волну вопросов. Известно, что в октябре пара отметила очередную годовщину свадьбы.
У них уже
есть двое детей и внук. Старшая дочка актрисы Екатерина родила мальчика в США,
ребенка назвали Петром. По словам поклонников, малыш растет точной копией
своего деда.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
Подросток
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Вам приходилось жить с алкоголиками?
Если мужчина добрый
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.
Вас содержит мужик или вы его?