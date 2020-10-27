Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

После неожиданного исчезновения вскрылись неизвестные факты о Кабаевой
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
партнеры
Вторник
27 октября
Лента новостей
11:10
Популярная актриса лишилась слуха из-за случайности на съемках
11:08
Россиянка продала своего новорожденного ребенка за 25 тысяч рублей
11:04
Роспотребнадзор объявил об ужесточении карантина в России
10:50
Число больных коронавирусом в России выросло на 16 тысяч
10:37
Женщина погибла в ДТП через два часа после похорон убитого сына
10:29
Сенсационная развязка в деле с пропавшим наследством Баталова
10:13
Россиян предупредили о третьей волне коронавируса
10:06
В России вводят всеобщий масочный режим – подробности
10:05
Считавшийся эффективным против коронавируса витамин оказался бесполезным
09:47
"След от удавки?": Стриженова со странной отметиной на шее встревожила народ
09:33
"Глаза бегают и руки нервно трясутся": скандальные подробности близости Конкина с директором
09:24
Неожиданно: вид изменившейся Бабкиной потряс россиян
09:16
"Крепкий оказался мужик": Киркоров о состоянии инфицированного престарелого отца
08:59
Путин поручил кабмину проработать новые выплаты на детей
08:38
Вскрылись данные о новых изменах Тарзана Королевой
08:33
"Ребенок родился с отклонениями": любовница сдала сына от Алибасова в детдом
06:01
Повзрослевшая дочь Порошиной и Куценко поразила народ своей красотой: похожа на папу
02:00
У бесплодной звезды "Дома-2" родился сын
00:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 октября 2020 года
22:20
Распадется на три части: сделано предсказание о будущем Украины
22:12
В Москве горит здание завода "Серп и молот"
22:05
Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года
22:05
Мошенники предлагают больным COVID-19 россиянам справки о здоровье
22:04
Перенесший страшный недуг Янковский сильно изменился
21:59
Эксперт прогнозирует совместную атаку НАТО и Украины на Крым
21:56
На солнечной стороне Луны нашли воду
21:50
Российским регионам разрешили влезть в долги из-за коронавируса
21:36
Эксперт о связи коронавируса и бесплодия: У мальчиков происходит серьезное изменение
21:35
Жительницу Перми с дочерью заперли в турецком отеле
21:17
Слова Эрдогана о Макроне назвали недопустимыми
21:01
Ответит за оскорбления: Разин пообещал раскрыть грязные подробности из прошлого Гордон
20:58
Под Москвой мужчина до смерти забил таксиста за долгое ожидание
20:31
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории
19:51
Какие белорусские предприятия подключились к забастовке после игнорируемого ультиматума
19:45
Оголившуюся Глюкозу затравили за худобу: Изголодалась вся
19:26
Володин предложил правительству поддержать регионы
19:15
В России пять человек заболели сибирской язвой
19:14
Мишустин: Правительство увеличит поддержку сельской ипотеки
19:06
Стало известно о похищении принцем Чарльзом короны Елизаветы II
19:04
Мишустин поблагодарил депутатов за работу над бюджетом
18:55
В Ростове умер заболевший COVID-19 главврач коронавирусной больницы
18:43
Варум предложили жестоко отомстить Агутину за измену
17:59
Дюжев сообщил о жмущей обуви после странной выходки у Урганта
17:47
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
17:31
Жесткое задержание демонстрантов в Минске попало на видео
17:24
Избранница Жигунова встречала гостей с подбитым глазом
17:20
Поргина заговорила об отъезде за границу
16:55
Меган Маркл пытается удалить откровенное видео со своим участием из Сети
16:38
"Это сильно ударило по мне": как Меладзе бросил известную певицу
16:36
"Я не хотела знать, что я бесплодна и мое сердце может остановиться": звезда сериала "Эмили в Париже" сообщила о раке
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Слышны взрывы: в Белоруссии народ жестко разогнали после ультиматума Тихановской
Тихановская объявила о начале "общенациональной забастовки": Режим теряет власть
В Кремле отказались помочь Лукашенко в подавлении "общенациональной забастовки"
Назван преемник Александра Лукашенко
Политолог оценил вероятность гражданской войны в Белоруссии: Лукашенко рискует каждый день
Ученые раскритиковали власть Белоруссии: Осуждено на деградацию и крах
Шоу-бизнес

"След от удавки?": Стриженова со странной отметиной на шее встревожила народ

Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Стриженова переполошила общественность. Известная актриса и телеведущая обнародовала снимок, который очень заинтересовал зрителей.
прочитано 1207 раз

Екатерина Стриженова опубликовала фотографию, на которой запечатлена со своим супругом Александром. Эта пара считается одной из самых красивых и крепких в отечественном шоу-бизнесе. Вместе они уже 33 года. Собственно, с этим сообщением и выступила известная ведущая. "Жил старик со своею старухой у самого синего моря... ровно 30 лет и 3 года"!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила артистка.

ПО ТЕМЕ

Стриженова показала подросшего внука: Копия дедушки

Стриженова трогательно простилась с умершей матерью: Наконец встретится с папой

 Екатерина Владимировна Стриженова

Екатерина Владимировна Стриженова телеведущая

На снимке счастливая телеведущая продемонстрировала внушительный букет, который ей преподнес любящий супруг. Вот только, судя по комментариям, не все обратили внимание на цветы. Многие заметили странную отметину на шее Екатерины истали делиться своими догадками, что это может быть. "След от удавки?", "Шрам?", "Екатерине удалили щитовидку?", "Болеет чем-то?" – высказали свои предположения поклонники.

Многие сочли, что это просто неудачный фотошоп. Дескать, Стриженова просто хотела сделать кожу на шее более гладкой, но вышло неудачно. В пользу того, что эта версия самая вероятная, может свидетельствовать то, что ранее Екатерина публиковала много фотографий, на которых демонстрировала шею в отложных воротниках, и никаких отметин у нее не было.

В комментариях отметились не только поклонники, но и друзья и прочие представители отечественного шоу-бизнеса. Скандально известный теледоктор Елена Малышева, актриса Любовь Толкалина, певец Николай Носков, телеведущая Юлия Меньшова, супруга кутюрье Валентина Юдашкина Марина, актриса Виктория Толстоганова и многие другие поздравили Екатерину и Александра Стриженовых с важной датой.

Автор: 27 октября 2020, 09:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летняя Стриженова выглядит ровесницей дочери

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Да, походу, у многих из ихних норма делать красивую мину при плохой игре
Гость
Ответить
Когда Александр растолстел,то его попёрли с канала и Стрижен-ж=ид0-вка на одном из кинотавров в Сочи была с другим мужиком,а муж с малолетней прости.....Они встретились в лифте и многие актёры были свидетелями это московскоб-л=я-д-с=кой сцены!Но у этих м=р-аз=ей это нормально!
1

Популярные темы форума

Политика

Эксперт прогнозирует совместную атаку НАТО и Украины на Крым
Какие белорусские предприятия подключились к забастовке после игнорируемого ультиматума
Мишустин поблагодарил депутатов за работу над бюджетом
Эксперт предрек скорое поражение Лукашенко: С каждым днем слабее

Шоу-бизнес

Сенсационная развязка в деле с пропавшим наследством Баталова
"След от удавки?": Стриженова со странной отметиной на шее встревожила народ
"Глаза бегают и руки нервно трясутся": скандальные подробности близости Конкина с директором
Неожиданно: вид изменившейся Бабкиной потряс россиян

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

"Ребенок родился с отклонениями": любовница сдала сына от Алибасова в детдом

Женщина повинилась на всю страну
Шоу-бизнес

Неожиданно: вид изменившейся Бабкиной потряс россиян

Артистка показала, как выглядит на самом деле
Шоу-бизнес

Вскрылись данные о новых изменах Тарзана Королевой

Очередная актриса заявила об интиме со стриптизером
Шоу-бизнес

Полиция схватила друзей-предателей вдовы и больной дочери Баталова

Паре предъявлено обвинение в мошенничестве

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года
Как пережить ретроградный Меркурий? Советы от Василисы Володиной

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории
"Лукашенко помолодевший": Артема Дзюбу высмеяли за смену имиджа
Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию
Тутберидзе объявила холодную войну Плющенко

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+