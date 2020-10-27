"След от удавки?": Стриженова со странной отметиной на шее встревожила народ

Екатерина Стриженова переполошила общественность. Известная актриса и телеведущая обнародовала снимок, который очень заинтересовал зрителей.

Екатерина Стриженова опубликовала фотографию, на которой запечатлена со своим супругом Александром. Эта пара считается одной из самых красивых и крепких в отечественном шоу-бизнесе. Вместе они уже 33 года. Собственно, с этим сообщением и выступила известная ведущая. "Жил старик со своею старухой у самого синего моря... ровно 30 лет и 3 года"!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила артистка.

На снимке счастливая телеведущая продемонстрировала внушительный букет, который ей преподнес любящий супруг. Вот только, судя по комментариям, не все обратили внимание на цветы. Многие заметили странную отметину на шее Екатерины истали делиться своими догадками, что это может быть. "След от удавки?", "Шрам?", "Екатерине удалили щитовидку?", "Болеет чем-то?" – высказали свои предположения поклонники.

Многие сочли, что это просто неудачный фотошоп. Дескать, Стриженова просто хотела сделать кожу на шее более гладкой, но вышло неудачно. В пользу того, что эта версия самая вероятная, может свидетельствовать то, что ранее Екатерина публиковала много фотографий, на которых демонстрировала шею в отложных воротниках, и никаких отметин у нее не было.

В комментариях отметились не только поклонники, но и друзья и прочие представители отечественного шоу-бизнеса. Скандально известный теледоктор Елена Малышева, актриса Любовь Толкалина, певец Николай Носков, телеведущая Юлия Меньшова, супруга кутюрье Валентина Юдашкина Марина, актриса Виктория Толстоганова и многие другие поздравили Екатерину и Александра Стриженовых с важной датой.