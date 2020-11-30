"Меня разрывает на части от боли": Стриженова заявила о разводе

При этом еще недавно пара планировала рождение еще одного малыша, но теперь родственница звезды расстроила подписчиков грустной новостью. Судя по всему, проблемы у девушки с мужем начались уже давно, но лишь сейчас конфликт достиг пика.
Оказывается, Александра Стриженова долгое время пыталась сохранить отношения, желая, чтобы дети росли в полной семье. Девушка не рассказала, что стало последней каплей, переполнившей чашу ее терпения. По словам блогера, когда-нибудь она все же поделится этой историей, но пока нужно время на осознание.
"Меня разрывает на части от боли", – призналась родственница известного актера. Как отметила мать троих детей, сейчас она хочет постараться успокоиться и разобраться в ситуации.
Александра Стриженова рассказала, что всегда считала своего супруга другом и родственной душой. Увы, молодой человек думал иначе. "Поверьте, я пишу не со злости, осознаю то, что я пишу: мы разводимся", – заявила девушка.
Стоит отметить, что внучка Олега Стриженова не общается со своими известными родственниками. Александр и Екатерина Стриженовы даже не пришли на крестины младшей дочери девушки, хотя она их приглашала. При этом Саша не держит зла на родню и до сих пор благодарна, что они в свое время помогли ей с похоронами матери.
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