Полностью облысевшему Гальцеву желают здоровья

Артистка поделилась совместным снимком с Юрием Гальцевым в своем инстаграм-аккаунте. Она рассказала о знакомстве с ним и совместных проектах.
По словам Елены Воробей, все началось еще в театральном вузе Санкт-Петербурга. Их, студентов, приняли на работу в театр БУФФ, где Юрий Гальцев уже был звездой, блистая в программе "Гахан-шоу".
Юмористка тогда только делала первые шаги на эстраде и находилась в поисках себя и своего амплуа на сцене. Они с Юрием Гальцевым всегда были дружны, ходили друг к другу в гости, а работать вместе стали в Москве, когда уже были известными.
На фото Юрий Гальцев сильно изменился – от его волос ничего не осталось. Поклонники одарили артистов комплиментами и отметили, что очень любят их дуэт. "Супер! Обожаем! Творите и радуйте нас! Здоровья Вам!", "Леночка! Все классно у вас получилось! Вы лучшие", – высказались подписчики Елены Воробей.
Напомним, ранее поклонники обратили внимание на то, как сильно похудел и помолодел Юрий Гальцев. Говорят, артист старается соответствовать возлюбленной, разница в возрасте с которой составляет три десятка лет. Примечательно, что юморист состоит в браке с актрисой Ириной Ракшиной.
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