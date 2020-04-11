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Шоу-бизнес

"Посадили голым задом на муравейник": Гальцев рассказал о жутких издевательствах

Юрий Гальцев. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист Юрий Гальцев и его коллега Леонид Лейкин стали гостями нового выпуска шоу "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале. Они не только ответили на вопросы, но и поведали несколько историй из жизни. 
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Юрий Гальцев поделился байкой о том, как лечил насморк. Об этом он до сих пор вспоминает с ужасом. Рецепт избавления от недуга артист никому повторять не советует.

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"Меня ребята-коллеги посадили на муравейник", – признался Юрий Гальцев. Актер добавил, что при этом был без трусов. При этом товарищи кричали, чтобы он терпел столько, сколько может.

После такого "лечения" его кожа покрылась множеством красных пятен, которые не сходили две недели. Юморист пошутил, что после этого у него больше никогда не было насморка.

Также Юрий Гальцев вспомнил историю о том, как он вместе с Леонидом Лейкиным прилетели на выступление в Вильнюс, а весь театр "Лицедеи" улетел не в тот город. Артистам пришлось выступать вдвоем полтора часа. В афише же было написано, что к зрителям выйдут все 12 человек коллектива. 

Ранее Юрий Гальцев призвал россиян проявить высокую ответственность и не выходить на время самоизоляции из-за коронавируса из дома. Он посоветовал провести эти дни в кругу родных и близких, не терять веры и не вешать нос, сообщает Kurgan.ru.

Автор: 11 апреля 2020, 17:47

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